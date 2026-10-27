Japoński minister obrony Shinjiro Koizumi będzie przebywał na Filipinach od środy do piątku, aby wziąć udział w rozszerzonym spotkaniu ministrów obrony ASEAN. Planuje przeprowadzić dwustronne rozmowy z odpowiednikami z USA, Filipin i Korei Południowej, informuje The Japan Times.

Niepewność dotycząca chińskiej delegacji

Spotkanie Koizumiego z chińskim ministrem obrony Dong Junem nie zostało jeszcze potwierdzone. Japoński minister oświadczył, że jego resort nie ustalił jeszcze, czy szef chińskiego resortu obrony weźmie udział w szczycie. Koizumi podkreślił, że Japonia jest „zawsze otwarta na dialog” i gotowa otwarcie omawiać różne kwestie i obawy, jeśli Dong Jun przybędzie na wydarzenie.

W poniedziałek chińskie MSZ nie poinformowało, czy Pekin wyśle na spotkanie wysokiego rangą urzędnika lub delegację. Rzecznik resortu Guo Jiakun oświadczył, że format ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus powinien sprzyjać dialogowi, budowaniu zaufania i współpracy między państwami regionu. Wypowiedział się również przeciwko próbom wykorzystywania tej platformy dla „własnych korzyści”, „podporządkowania ASEAN” lub tworzenia problemów.

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Rozbieżności w kwestiach bezpieczeństwa

Na marginesie ubiegłorocznego szczytu Koizumi i Dong Jun przeprowadzili już rozmowy, które trwały około 50 minut. Japoński minister nazwał wówczas kwestie bezpieczeństwa najtrudniejszym elementem relacji Japonii i Chin oraz wyraził poważne zaniepokojenie nasileniem chińskiej aktywności wojskowej na Morzu Wschodniochińskim i Oceanie Spokojnym.

Koizumi poruszył także kwestię działań chińskich statków rządowych w pobliżu kontrolowanych przez Japonię wysp Senkaku, do których roszczenia zgłaszają również Chiny, nazywając je Diaoyudao. Podkreślił znaczenie pokoju i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej.

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