W mieście Cebu na Filipinach australijski minister obrony Richard Marles oświadczył, że rozbudowa przez Chiny konwencjonalnego potencjału wojskowego tworzy warunki do wywierania presji w Azji Południowo-Wschodniej. Wezwał sojuszników i partnerów do pogłębienia współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, poinformowała Channel NewsAsia.

Oświadczenie na spotkaniu ministrów obrony

Marles wystąpił 29 października na marginesie spotkania ministrów obrony państw Azji Południowo-Wschodniej. Według niego Chiny prowadzą największą na świecie rozbudowę konwencjonalnego potencjału wojskowego od zakończenia II wojny światowej, a Pekin nie wyjaśnia przyczyn tych działań.

Australijski minister dodał, że coraz bardziej stanowcze zachowanie Chin stwarza wyzwania dla Canberry. Podkreślił znaczenie zachowania obecnego porządku opartego na zasadach, ponieważ to właśnie zasady, jak zaznaczył, dają państwom średniej wielkości, takim jak Australia, możliwość działania.

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Koordynacja Australii, USA, Japonii i Filipin

Marles poinformował również o spotkaniu z przedstawicielami nieformalnej grupy obronnej i bezpieczeństwa Squad, do której należą Australia, Japonia, USA i Filipiny. Uczestnicy uzgodnili wzmocnienie koordynacji polityki obronnej.

Chiny wysyłają setki jednostek straży przybrzeżnej, marynarki wojennej i innych statków do patrolowania spornych obszarów Morza Południowochińskiego, do większości którego rości sobie prawa Pekin. Zgodnie z międzynarodowym orzeczeniem stanowisko Chin w sprawie tych roszczeń nie ma podstaw prawnych. Filipiny, bliski partner Australii w dziedzinie bezpieczeństwa, od lat przeciwstawiają się Chinom na tym morzu. Na początku tego miesiąca Manila oświadczyła, że we wrześniu obecność chińskich sił zbrojnych i straży przybrzeżnej na spornych obszarach niemal się podwoiła.

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