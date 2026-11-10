W Niemczech minister obrony Boris Pistorius ostrożnie ocenia możliwe przystąpienie kraju do Global Combat Air Program — wspólnego japońsko-brytyjsko-włoskiego programu opracowania myśliwca nowej generacji. The Japan Times informuje o tym, powołując się na niemiecki dziennik Handelsblatt.

Różne stanowiska w rządzie

Stanowisko Pistoriusa różni się od podejścia kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który pozytywnie ocenia udział kraju w GCAP.

Jak pisze Handelsblatt, niektórzy uważają, że Japonia, Wielka Brytania i Włochy postrzegają Niemcy przede wszystkim jako finansowego uczestnika projektu, a nie równoprawnego partnera.

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Opcja współpracy ze Szwecją

W tym kontekście Federalne Ministerstwo Obrony Niemiec oraz krajowy przemysł obronny, według gazety, promują podobny format współpracy ze Szwecją. Niemiecki rząd rozważa tę opcję równolegle z GCAP. Strona niemiecka ma również, jak podano, pytania dotyczące jednej z brytyjskich firm uczestniczących w programie.

W wywiadzie dla niemieckich mediów, opublikowanym w sobotę, Pistorius podkreślił potrzebę sprawdzenia, czy udział Niemiec w GCAP nie doprowadzi do opóźnienia rozwoju myśliwca, które byłoby nie do zaakceptowania dla zaangażowanych krajów. Jak powiedział, Niemcy muszą zdecydować o dalszym kierunku do marca przyszłego roku.

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