Minister obrony Polski Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że negocjacje z amerykańską firmą Palantir Technologies trwają już od kilku miesięcy, a wszystkie kwestie współpracy są analizowane przez wojsko. Powiedział, że oczekuje na zakończenie tej analizy, informuje RMF24.

Stanowisko ministra

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że współpraca Polski z Palantir nie jest nowa. Jak zaznaczył, oprogramowanie firmy jest wykorzystywane między innymi przez kwaterę główną NATO, Ukrainę oraz większość armii mających możliwość stosowania systemów sztucznej inteligencji.

Minister oświadczył również, że wokół technologii sztucznej inteligencji istnieje znaczący lobbing. Dodał, że podpisał umowę o współpracy z Palantir, na podstawie której negocjacje prowadzi Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni Polski.

Żądania aktywistów

W przeddzień posłowie Franciszek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy oraz Maciej Konieczny z partii Razem wraz z aktywistami podnieśli kwestię bezpieczeństwa danych polskiej armii, do których Palantir mógłby potencjalnie uzyskać dostęp.

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Inicjatorzy kampanii „Nasze dane” zapowiedzieli protest w Warszawie. Domagają się zawieszenia podpisania umowy między firmą a Ministerstwem Obrony do czasu przeprowadzenia dokładnego i publicznego audytu.

Przebieg współpracy

Współpraca polskiego Ministerstwa Obrony z Palantir rozpoczęła się od podpisania memorandum w grudniu 2024 roku. W październiku 2025 roku minister podpisał z firmą list intencyjny dotyczący współdziałania w dziedzinach sztucznej inteligencji, technologii informacyjnych i cyberbezpieczeństwa. Wspomniano w nim o opracowanym przez Palantir systemie Maven Smart System Poland oraz zamiarze stron zbadania możliwości jego wdrożenia.

Według danych opublikowanych przez TVN24 memorandum z 2024 roku przewidywało praktyczne testowanie rozwiązań technicznych, wymianę informacji, szkolenia i ćwiczenia. Krytycy Palantir zwracają uwagę na zagrożenia dla prywatności, nieprzejrzystość działalności firmy oraz możliwość profilowania ludzi na podstawie ich aktywności cyfrowej.

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