Na Tajwanie minister obrony Wellington Koo oświadczył, że Kongres USA będzie nadal wspierał wzmacnianie zdolności obronnych wyspy po wyborach śródokresowych, w których demokraci zdobyli kontrolę nad obiema izbami. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Poparcie w Kongresie

Według Koo poparcie dla Tajwanu w amerykańskim Kongresie tradycyjnie ma charakter ponadpartyjny. Powiedział, że Tajpej będzie kontynuować kontakty z członkami Kongresu i utrzymywać ścisłą łączność z amerykańskim resortem obrony, aby związana z tym sprzedaż uzbrojenia odbywała się zgodnie z harmonogramem.

Stany Zjednoczone są najważniejszym międzynarodowym partnerem Tajwanu i dostawcą broni dla wyspy, choć nie łączą ich oficjalne stosunki dyplomatyczne. Ustawodawstwo USA zobowiązuje Waszyngton do zapewnienia Tajwanowi środków samoobrony.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Odroczony pakiet uzbrojenia

W grudniu prezydent USA Donald Trump zatwierdził sprzedaż uzbrojenia Tajwanowi o wartości 11 mld dolarów — największą taką sprzedaż w historii. Jednocześnie kolejny pakiet o szacunkowej wartości 14 mld dolarów pozostaje odroczony.

Po spotkaniu z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem w maju Trump nazwał ten pakiet użytecznym narzędziem przetargowym i oświadczył, że wstrzymuje go. Chiny wielokrotnie domagały się zakończenia sprzedaży amerykańskiej broni Tajwanowi, a rząd wyspy odrzuca roszczenia Pekinu do suwerenności nad nią.

Eksperci cytowani przez Reuters uważają, że stanowisko Waszyngtonu wobec Tajwanu zasadniczo się nie zmieni, ponieważ między demokratami a republikanami panuje w tej sprawie znaczny konsensus. Przypuszczają, że odroczony pakiet może zostać zrealizowany w przyszłym roku w oddzielnych częściach, lecz jego łączna wartość pozostanie w przybliżeniu niezmieniona.

Czytaj nas na