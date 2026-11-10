Włoski minister edukacji Giuseppe Valditara wezwał wydawnictwo Laterza do wycofania podręcznika historii dla starszych klas Trame del Tempo 3. W publikacji stwierdzono, że rząd premier Giorgii Meloni wprowadza środki, które wyraźnie ograniczają wolności.

Zastrzeżenia wobec treści podręcznika

Jak informuje ANSA English, w podręczniku zaznaczono również, że obecny rząd po raz pierwszy doszedł do władzy sto lat po Marszu na Rzym i 77 lat po wyzwoleniu od faszyzmu. Autorzy uważają, że partia Meloni FdI odziedziczyła to dziedzictwo i utrzymuje bliskie związki ze swoją bazą, która otwarcie określa się jako faszystowska.

Partia FdI złożyła interpelację parlamentarną w sprawie książki. W tekście stwierdzono również, że rząd Meloni wyróżnia się wprowadzaniem środków, które wyraźnie ograniczają wolności.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oświadczenie ministra

Valditara opowiedział się za wycofaniem książki podczas spotkania z uczniami szkoły średniej im. Goffreda Mameli w Mediolanie. Według niego przedstawianie obecnego rządu jako takiego, który deportuje i segreguje migrantów, albo jako rządu faszystowskiego, nikomu nie przynosi korzyści.

Minister nazwał twierdzenia zawarte w podręczniku tendencyjnymi i całkowicie niewiarygodnymi. Jego zdaniem wydawnictwo powinno wycofać tekst, który uważa za nieadekwatny naukowo i stwarzający ryzyko indoktrynacji uczniów.

Czytaj nas na