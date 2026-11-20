Pakistański minister ds. zmian klimatu Musadik Masud Malik przybył 20 listopada do Nowego Delhi w Indiach, aby wziąć udział w Dialogu Cywilizacyjnym Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Jak podaje Anadolu Agency, jest to pierwsza wizyta pakistańskiego ministra federalnego w Indiach od czasu czterodniowego konfliktu zbrojnego między tymi dwoma krajami w 2025 roku.

Pierwsza wizyta po konflikcie

O przybyciu Malika poinformowała Wysoka Komisja Pakistanu w Nowym Delhi we wpisie w serwisie społecznościowym X. Poprzednia wizyta pakistańskiego urzędnika tej rangi w Indiach odbyła się w 2023 roku.

Podróż ministra odbywa się w czasie napiętych relacji między Islamabadem a Nowym Delhi. Po ubiegłorocznym konflikcie kraje obniżyły rangę swoich stosunków dwustronnych.

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Dialog Cywilizacyjny SOW

Indie organizują trzydniowy Dialog Cywilizacyjny SOW od piątku do niedzieli. Oczekuje się, że wydarzenie otworzy premier Indii Narendra Modi. Biorą w nim udział przedstawiciele 10 państw członkowskich organizacji.

Według indyjskiego rządu forum ma na celu uczczenie bogatego i wzajemnie powiązanego dziedzictwa cywilizacyjnego regionu, wzmocnienie kontaktów międzyludzkich oraz promowanie dialogu międzykulturowego i współpracy. SOW powstała w 2001 roku, a później dołączyły do niej Indie, Pakistan, Iran i Białoruś.

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