W Panamie minister bezpieczeństwa Frank Abrego oświadczył, że niektórzy policjanci, strażnicy więzienni i pracownicy systemu penitencjarnego pomagają osadzonym wnosić do więzień zakazane przedmioty. Powiedział o tym 12 listopada w zachodniej prowincji Chiriquí, informuje The Rio Times.

Abrego odpowiedział twierdząco na pytanie, czy policjanci pomagają zatrzymanym. Tak samo odpowiedział w odniesieniu do strażników więziennych i pracowników systemu penitencjarnego. Według ministra były szef służby więziennej Chanan Singh jedynie powiedział rzeczy oczywiste.

Rezygnacja szefa systemu więziennego

Wypowiedź Abrego padła dzień po rezygnacji Singha, który od lipca kierował systemem penitencjarnym. Nastąpiło to po ucieczce 195 więźniów z więzienia La Joyita 1 czerwca 2026 roku.

Ministerstwo Rządu Panamy, któremu podlegają więzienia, poinformowało, że Singh opuścił stanowisko z powodów osobistych. Jego następcą został Fabian Camargo. Jednocześnie Singh wyjaśniał swoją rezygnację tym, że prosił o wycofanie policji z wewnętrznych pomieszczeń La Joyity, lecz nie otrzymał konkretnej odpowiedzi od Abrego ani dyrektora policji.

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Według Singha policjanci pozostawali w blokach więziennych, w tym w sektorze C, gdzie przetrzymywanych jest 260 osób, a on nie mógł tam wejść.

Stanowisko służb bezpieczeństwa

Abrego oświadczył, że policja powinna była opuścić więzienia już 18 lat temu, ponieważ jej rola miała być tymczasowa. Jednak, jak powiedział, służba penitencjarna wciąż nie przejęła pełnej kontroli nad placówkami, więc policja wypełnia tę lukę.

Dyrektor Policji Narodowej Jaime Fernandez nazwał rezygnację Singha jego osobistą decyzją i oświadczył, że funkcjonariusze nadal będą wspierać Ministerstwo Rządu w więzieniach. Poinformował również, że w tym roku policja skonfiskowała 265 satelitarnych anten internetowych Starlink, podczas gdy w ubiegłym roku było ich prawie 40. Liczba skonfiskowanej broni, jak powiedział, wzrosła z około 50 do 109 sztuk.

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