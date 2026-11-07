Minister ds. rdzennych mieszkańców Australii Zachodniej Don Punch zgodził się odwiedzić Port Hedland po krytyce jego stanowiska w sprawie kryzysu ochrony dzieci rdzennych mieszkańców. Data wizyty nie została jeszcze ustalona, informuje ABC News.

Punch oświadczył, że pracuje nad tymi wyzwaniami niepublicznie, lecz podkreślił, że jego resort nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za mieszkalnictwo, opiekę zdrowotną ani ochronę dzieci. Według niego dobrobyt Aborygenów jest zbiorową odpowiedzialnością gabinetu rządowego, podczas gdy jego portfolio obejmuje zarządzanie gruntami, negocjacje dotyczące odszkodowań w sprawach o prawa rdzennych mieszkańców do ziemi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego.

Krytyka ze strony starszyzny i opozycji

Starsza społeczności Kariyarra Patricia Mason wezwała Puncha do rezygnacji. Stwierdziła, że członkowie rządu przerzucają odpowiedzialność między ministerstwami. Starsza społeczności Nyamal Linda Dougibee również wyraziła zaniepokojenie przyszłością rdzennych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz ich rodziców.

Lider opozycji Australii Zachodniej Basil Zempilas powiedział, że podczas podróży do regionu zobaczył społeczność potrzebującą pomocy i przywództwa. Skrytykował premiera Rogera Cooka za późną wizytę w Port Hedland, a Puncha za to, że nadal nie przyjechał do tej społeczności.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kwestia kilku resortów

Ministerka ochrony dzieci Jessica Stojkovski wyznaczyła już najwyższego rangą stanowego specjalistę ds. prowadzenia spraw do nadzorowania dochodzeń w Port Hedland i skierowała tam dodatkowych pracowników. Jednocześnie ABC zauważa, że problemy ochrony dzieci są również związane z trudnościami mieszkaniowymi, bezdomnością, problemami zdrowotnymi i uzależnieniami, nieobecnościami w szkole oraz przemocą domową.

Odsetek aborygeńskich dzieci objętych opieką państwa w Australii Zachodniej jest około 19 razy wyższy niż wśród ludności nieaborygeńskiej. Coroczny raport rządu stanowego dotyczący realizacji programu Closing the Gap nie odnotował zmian w dziedzinie ochrony dzieci i wykazał pogorszenie wskaźników rozwoju dzieci.

Punch oświadczył w parlamencie, że regularnie spotyka się z tradycyjnymi właścicielami ziemi i współpracuje z ministrami, których portfolio bezpośrednio wpływa na społeczności rdzennych mieszkańców, w tym z ministerką ochrony dzieci.

Czytaj nas na