Grecki minister energii Stawros Papastavru oświadczył, że Ateny nie zwracały się do Turcji o zgodę na wydanie ostrzeżenia nawigacyjnego NAVTEX dotyczącego planowanych badań dna morskiego między Kretą a Cyprem. Prace są związane z projektem Great Sea Interconnector. Poinformował o tym Cyprus Mail.

Według Papastavru Turcja wielokrotnie żądała, aby Grecja uzyskała zgodę na kontynuowanie projektu, jednak do tego nie doszło. Podkreślił, że zgodę na wydanie NAVTEX-u wydała wyłącznie Grecja, a informacja przekazana Turcji przez Francję nie była bezpośrednią ani pośrednią prośbą o zgodę.

Francja poinformowała Ankarę

Rzecznik rządu Grecji Pawlos Marinakis potwierdził, że projekt, jak powiedział, jest realizowany zgodnie z planem. Oświadczył, że o zgodę na przeprowadzenie badań zwrócono się wyłącznie do władz greckich i cypryjskich.

Marinakis potwierdził również, że Francja wysłała do Ankary notę dyplomatyczną — note verbale. Jest to związane z faktem, że statek Abeille Marengo, który ma prowadzić badania, pływa pod francuską banderą. Jednocześnie rzecznik zaznaczył, że to powiadomienie nie oznacza uznania tureckich roszczeń do obszarów morskich, na których planowane są prace.

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Reakcja Turcji

NAVTEX wydano w ubiegły piątek. Następnie tureckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że francuski statek ma prowadzić nielegalne morskie badania naukowe w związku z nieuprawnionym układaniem kabla na szelfie kontynentalnym, który Turcja uważa za swój. Resort oświadczył również, że Turcja anulowała ostrzeżenia nawigacyjne wydane przez władze greckie i cypryjskie.

Wcześniej minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan oświadczył, że jego kraj nie będzie sprzeciwiał się badaniom między Kretą a Cyprem pod warunkiem wcześniejszego pisemnego powiadomienia o tych planach.

Spór jest związany z różnymi stanowiskami Aten i Ankary w sprawie stref morskich między Kretą a Cyprem. Grecja i Republika Cypryjska powołują się na Konwencję ONZ o prawie morza i uważają, że wyspy mają prawo do pełnej wyłącznej strefy ekonomicznej. Turcja, która nie jest stroną tej konwencji, zajmuje inne stanowisko.

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