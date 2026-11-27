W Niemczech Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych przygotowało pierwszy projekt reformy emerytalnej. Dokument, opracowany przez resort ministra pracy Alexandra Schweitzera, przewiduje zachowanie możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę bez obniżenia świadczeń po 45 latach okresu ubezpieczenia. Jednocześnie planowane jest zaostrzenie zasad obliczania tego okresu, informuje Tagesschau.

Zmiany dotyczące wcześniejszych emerytur

Okresów, w których dana osoba pobierała zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenia chorobowe, nie proponuje się już wliczać do 45 lat okresu ubezpieczenia. Nadal będą natomiast uwzględniane okresy opieki nad dziećmi lub krewnymi. Tak zwaną emeryturą od 63. roku życia często określa się wcześniejszą emeryturę dla osób z wyjątkowo długim stażem ubezpieczeniowym, chociaż dla osób urodzonych od 1964 roku jest ona faktycznie dostępna od 65. roku życia. Zwykły wiek emerytalny w kraju wynosi obecnie 66 lat i cztery miesiące.

Projekt przewiduje także droższe wcześniejsze przejście na emeryturę dla osób mających co najmniej 35 lat okresu ubezpieczenia. Od 1 lipca 2028 roku proponuje się podnieść obniżkę emerytury za każdy miesiąc wcześniejszego przejścia z 0,3% do 0,4%. Przy przejściu na emeryturę dwa lata wcześniej świadczenie będzie niższe o 9,6% zamiast obecnych 7,2%. Minimalny wiek takiego przejścia planuje się podnieść z 63 do 64 lat. Od 2031 roku proponuje się także uruchomienie mechanizmu powiązania wieku emerytalnego z długością życia.

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Mini-prace i emerytura kapitałowa

Od 2028 roku pracownicy zatrudnieni w ramach mini-prac mają być zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne. Obecne zwolnienia z obowiązkowego ubezpieczenia mają wygasnąć z końcem 2027 roku, jednak uczniowie poniżej 21. roku życia mają być zwolnieni z tego obowiązku. Wiek przejścia na pracę w niepełnym wymiarze przed emeryturą planuje się podnieść z 55 do 58 lat, a model obejmujący okres pracy, po którym następuje zwolnienie z pracy, ma zostać zniesiony z okresem przejściowym do początku 2030 roku.

Reforma przewiduje również wprowadzenie od 2028 roku dodatkowej składki na emeryturę kapitałową, którą po równo będą opłacać pracodawcy i pracownicy. Środki planuje się inwestować na rynku akcji według szwedzkiego modelu. Dodatkowa składka ma rosnąć co roku o 0,5 punktu procentowego i osiągnąć 2 punkty procentowe w 2031 roku.

Ponadto od 2030 roku proponuje się wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego dla nowych osób samozatrudnionych. Ma ono również stać się obowiązkowe dla członków zarządów spółek akcyjnych, a dla deputowanych Bundestagu — od następnej kadencji parlamentu. Projekt jest wersją roboczą: sporne zapisy muszą jeszcze zostać uzgodnione przez kancelarię, Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych.

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