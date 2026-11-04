W parlamencie Singapuru starszy minister K. Shanmugam odrzucił propozycję posła opozycyjnej Partii Robotniczej Fadliego Fawziego, aby podczas spotkania przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z izraelskimi urzędnikami poruszyć kwestię izraelskich osiedli i przemocy ze strony osadników na Zachodnim Brzegu Jordanu. Jak podaje Channel NewsAsia, Shanmugam nazwał takie podejście absurdalnym i bezprecedensowym.

Stanowisko rządu

Shanmugam, który pełni także funkcje ministra koordynującego ds. bezpieczeństwa narodowego oraz ministra spraw wewnętrznych, oświadczył, że Singapur nie może budować relacji międzynarodowych na zasadzie, według której każde ministerstwo porusza kwestie prawa międzynarodowego na każdym spotkaniu z zagranicznymi odpowiednikami.

Jak powiedział, ogólne stanowisko Singapuru wobec innych państw, a także forma i zasadność spotkań, są określane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i gabinet. Poszczególne resorty zajmują się natomiast sprawami bezpośrednio należącymi do ich kompetencji. Shanmugam dodał, że dla Singapuru jako małego państwa przestrzeganie prawa międzynarodowego jest ważne, ale nie oznacza to konieczności powtarzania stanowiska kraju na każdym spotkaniu.

Argumenty posła

18-minutowa dyskusja była kontynuacją pytania parlamentarnego Fawziego z 7 października dotyczącego spotkania singapurskich i izraelskich urzędników. Poseł pytał w szczególności, czy strony omawiały problem osiedli i przemocy wobec palestyńskiej ludności cywilnej na Zachodnim Brzegu Jordanu, czy Singapur prosił o zachowanie rozmów w poufności oraz dlaczego nie wydano nakazu sprostowania w sprawie publikacji Haaretz.

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Fawzi stwierdził, że podczas tego spotkania należało potwierdzić stanowisko Singapuru, zgodnie z którym izraelskie osiedla na Zachodnim Brzegu Jordanu są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, a przemoc ze strony osadników budzi głębokie zaniepokojenie. Podkreślił, że takie kwestie należy poruszać tylko wtedy, gdy są istotne i zgodne z interesami kraju, oraz zaprzeczył, jakoby proponował podnoszenie wszystkich kwestii dwustronnych lub dotyczących polityki zagranicznej na każdym spotkaniu.

Spór o wizytę

Pytanie Fawziego wiązało się z doniesieniem izraelskiej gazety Haaretz z 7 września o rzekomo tajnej wizycie w Singapurze delegacji z udziałem przedstawicieli Izraelskiej Służby Więziennej i Ministerstwa Bezpieczeństwa Narodowego. Publikacja twierdziła również, że strony rozmawiały o karze śmierci, czemu zaprzeczyło singapurskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Shanmugam oskarżył także Fawziego o próbę przedstawienia rządu jako pozbawionego zasad i zbyt łagodnego wobec Izraela oraz o postrzeganie relacji międzynarodowych przez pryzmat rasy i religii. Poseł odrzucił tę charakterystykę, twierdząc, że jego stanowisko dotyczy konsekwentnego, bezstronnego i obiektywnego przestrzegania przez Singapur prawa międzynarodowego.

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