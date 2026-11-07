W Tokio japoński minister gospodarki, handlu i przemysłu Ryosei Akazawa oświadczył, że funkcja automatycznego tłumaczenia w serwisie społecznościowym X trzykrotnie nieprawidłowo przetłumaczyła nazwiska urzędników, z którymi odbywał spotkania. Według niego jeden z takich błędów mógł wywołać dyplomatyczne zakłopotanie w relacjach z Bangladeszem.

Błąd dotyczący premiera Bangladeszu

Jak informuje Dawn, 28 października Akazawa opublikował po japońsku wpis ze zdjęciami po spotkaniu z premierem Bangladeszu Tarique Rahmanem, który odwiedził Japonię. Jednak automatycznie przetłumaczona angielska wersja wpisu zawierała nazwisko byłej premier Sheikh Hasiny.

Hasina mieszka na wygnaniu w Indiach po powstaniu w 2024 roku. Akazawa podkreślił dziennikarzom, że wie, kto jest obecnym szefem rządu Bangladeszu, i nazwał sytuację poważną ze względu na możliwe wrażenie, że japoński minister nie zna nazwiska bangladeskiego premiera.

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Jeszcze dwie nieścisłości

Minister opowiedział również o błędzie we wpisie dotyczącym spotkania online z kuwejckim ministrem ropy Tarekiem al-Roumim. Automatyczne tłumaczenie podało, że rozmawiał z ministrem energii Kataru.

Ponadto, według Akazawy, w przetłumaczonym wpisie o spotkaniu z amerykańskim ministrem handlu Howardem Lutnickiem również nieprawidłowo podano nazwisko urzędnika. „Spotkałem się z tym trzy razy” — powiedział japoński minister, wzywając X do poprawienia narzędzia tłumaczeniowego.

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