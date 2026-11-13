Minister handlu USA Howard Lutnick zgodził się dobrowolnie wystąpić przed Senacką Komisją Bankową w związku z ponadpartyjnymi obawami dotyczącymi nadzoru nad eksportem amerykańskich chipów. Poinformował o tym The Hill, powołując się na rzeczniczkę resortu Kristen Eichamer.

Przewodniczący komisji, republikański senator Tim Scott, wysłał do Lutnicka i byłego dyrektora generalnego Nvidii Jensena Huanga listy z prośbą o wystąpienie przed komisją na początku grudnia. Według Scotta zeznania ministra są ważne dla nadzoru nad wydawaniem i egzekwowaniem zasad kontroli eksportu, ze względu na interesy bezpieczeństwa narodowego i gospodarcze USA.

Pytania dotyczące kontroli chipów

Lutnick znalazł się pod lupą ustawodawców po doniesieniach o stosowaniu przez Departament Handlu USA ograniczeń eksportowych wobec chipów Nvidii. Według kilku mediów resort w ubiegłym roku zawiesił dochodzenie w sprawie singapurskiej firmy Megaspeed, podejrzewanej o ułatwianie przemytu chipów Nvidii do Chin.

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W publikacjach wskazywano również, że dochodzenie mogło zostać przekazane Departamentowi Sprawiedliwości USA, jednak ani Departament Handlu, ani resort sprawiedliwości tego nie potwierdziły. Axios informował wcześniej, że Lutnick opóźnił udzielenie zgody, uzgodnionej przez prezydenta Donalda Trumpa i szefów innych resortów, na działania przeciwko firmom podejrzewanym o przekierowywanie chipów Nvidii do Chin.

Reakcja senatorów

Republikański senator Jim Banks, który zasiada w Komisji Bankowej, wezwał Lutnicka do wystąpienia przed Kongresem. W rozmowie z Fox News stwierdził, że jego zdaniem minister prawdopodobnie wykorzystał luki w przepisach, które umożliwiły część sprzedaży chipów mimo wskazówek Trumpa.

Demokratyczna senator Elizabeth Warren również oświadczyła, że Lutnick i zastępca ministra handlu Jeffrey Kessler muszą wyjaśnić, dlaczego nie zamknęli luk w kontroli eksportu. Kessler kieruje Biurem Przemysłu i Bezpieczeństwa, odpowiedzialnym za nadzór nad amerykańskimi ograniczeniami eksportowymi.

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