Niemiecki minister transportu Steffen Bilger planuje wprowadzić w całym kraju kamery Monocam o wysokiej rozdzielczości, aby wykrywać kierowców korzystających z telefonów za kierownicą. Obecnie takie urządzenia są stosowane tylko w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, podaje Tagesschau.

Ministerstwo Transportu chce stworzyć jednolitą podstawę prawną dla używania Monocam w ustawie o ruchu drogowym. Pierwszy projekt ustawy ma zostać przedstawiony na początku 2027 roku. Bilger uzasadnia inicjatywę tym, że każdego roku dochodzi do ponad tysiąca wypadków drogowych z powodu rozproszenia uwagi, w tym przez telefony komórkowe.

Jak działają kamery Monocam

Policja instaluje mobilne kamery głównie na mostach nad autostradami. Urządzenie rejestruje pojazdy z góry pod kątem i wykrywa możliwe naruszenia zakazu korzystania z telefonu za kierownicą. Oprogramowanie porównuje obrazy z około 20 tysiącami zdjęć przedstawiających typowe ruchy związane z telefonem.

Ostateczną decyzję o wystąpieniu naruszenia podejmują policjanci po obejrzeniu nagrania. Za korzystanie z telefonu za kierownicą zazwyczaj grozi mandat w wysokości 100 euro oraz jeden punkt karny we Flensburgu. Grzywna może sięgać 200 euro, możliwy jest także miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów.

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Wyniki w Nadrenii-Palatynacie

Nadrenia-Palatynat kupiła pięć kamer Monocam za 200 tysięcy euro. Podczas testów w 2022 roku korzystanie z telefonów przez kierowców podczas kontroli spadło o 70%. Policja rozpoczęła zwykłe stosowanie systemu około rok temu.

Od początku 2026 roku kamery wykryły w tym kraju związkowym około 1400 naruszeń. Policja w Moguncji poinformowała, że od rozpoczęcia używania Monocam w sierpniu wykrywa średnio do sześciu przypadków korzystania z telefonu na godzinę.

Kwestie ochrony prywatności

Stosowanie Monocam jest krytykowane przez specjalistów ds. ochrony danych, ponieważ kamery początkowo rejestrują wszystkich przejeżdżających kierowców. Komisarz ds. ochrony danych Nadrenii-Palatynatu Dieter Kugelmann podkreślił, że zdjęcia i dane kierowców niemających związku ze sprawą muszą być natychmiast usuwane. Według rzecznika policji w Moguncji Thilo Hinka dane kierowców, wobec których nie ma podejrzenia naruszenia, są usuwane od razu.

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