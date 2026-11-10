W Niemczech federalny minister transportu Steffen Bilger bronił wprowadzonej w październiku ulgi podatkowej na paliwo, twierdząc, że była ona konieczna, aby zmniejszyć koszty dla kierowców. Powiedział to w formacie telewizyjnym ARD-Arena, podaje Tagesschau.

Według polityka CDU wiele osób, zwłaszcza na terenach wiejskich, jest zależnych od samochodów, a ceny na stacjach paliw pozostawały wysokie przez wiele miesięcy. Od początku października do końca roku państwo pobiera około 17 centów mniej podatków od każdego litra paliwa. Podobną ulgę wprowadzono wcześniej wiosną po skoku cen związanym z konfliktem wokół Iranu.

Cena Deutschlandticket wzrośnie

Organizacje ekologiczne skrytykowały ponowne wprowadzenie zniżki na paliwo, w szczególności z powodu nadchodzącej podwyżki ceny biletu Deutschlandticket dla transportu lokalnego i regionalnego. Bilger nazwał ten bilet atrakcyjną ofertą nawet po wzroście ceny.

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Od stycznia 2027 roku abonament Deutschlandticket będzie kosztował 66,80 euro zamiast 63 euro. Jego cenę po raz pierwszy ustalono na podstawie formuły uwzględniającej dane statystyczne o kosztach przewoźników, w tym kosztach personelu i energii. Władze federalne i kraje związkowe przeznaczają po 1,5 mld euro rocznie, ponieważ tańszy bilet zmniejsza przychody przedsiębiorstw transportowych w porównaniu z regionalnymi abonamentami.

Przeciwko powszechnemu limitowi prędkości

Minister opowiedział się również przeciwko wprowadzeniu powszechnego limitu prędkości na niemieckich autostradach. Oświadczył, że ograniczeń nie ma na około 70% autostrad i na zaledwie 4% wszystkich dróg w kraju, a jednocześnie wielu kierowców już jeździ wolniej, korzysta z tempomatu i stara się oszczędzać paliwo. Jego zdaniem wpływ powszechnego limitu na ograniczenie emisji CO2 jest przeceniany.

Bilger uważa, że skuteczniejszym rozwiązaniem są systemy dostosowujące dozwoloną prędkość w zależności od natężenia ruchu, pogody i korków. Partia Zielonych ponownie zaproponowała w tym roku ustanowienie limitu na poziomie 130 km/h, a organizacje ekologiczne podkreślają, że taki krok może zwiększyć bezpieczeństwo i ograniczyć emisje CO2.

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