W Kenii odcinek trasy Rironi–Naivasha ma zostać otwarty dla kierowców w grudniu zamiast pod koniec października. O nowym terminie po inspekcji prac budowlanych w Naivasha poinformował minister transportu Davis Chirchir, jak podaje Nation Kenya.

Prace trwają

Odcinek trasy Rironi–Mau Summit planowano otworzyć do 31 października. Jeszcze 10 września Chirchir oświadczył, że odcinek Rironi–Naivasha zostanie ukończony za około półtora miesiąca.

Kontrola Nation Kenya przeprowadzona w piątek wykazała, że budowa nadal trwała. Pracownicy wznosili podpory dla węzła drogowego w Naivasha, a niektóre części drogi pozostawały bez asfaltu. Pojazdy poruszały się trasą podczas prac, a na niedokończonych odcinkach tworzyły się korki.

Według ministra wykonawca niemal zakończył roboty ziemne i wkrótce ma rozpocząć układanie asfaltu.

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Budowa korytarza

Projekt jest realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez konsorcjum China Road and Bridge Corporation oraz kenijski Narodowy Fundusz Zabezpieczenia Społecznego. Prezydent William Ruto oficjalnie uruchomił go 28 listopada 2025 roku.

Pierwszy odcinek obejmuje około 138 km: 81-kilometrową drogę Rironi–Gilgil oraz około 57 km trasy Rironi–Mai Mahiu–Naivasha. Drugi odcinek o długości około 94 km między Gilgil, Nakuru i Mau Summit buduje Shandong Road and Bridge International. Oba odcinki są częścią korytarza Rironi–Nakuru–Mau Summit, ważnego dla transportu między Nairobi a zachodnią częścią Kenii.

Chirchir ostrzegł również, że remonty głównych dróg w kraju mogą spowolnić z powodu ostrego niedoboru bitumu. Powiązał ten deficyt z konfliktami na Bliskim Wschodzie i zamknięciem Cieśniny Ormuz oraz oświadczył, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy cena bitumu wzrosła z 90 do 220 szylingów za kilogram.

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