W Malezji minister transportu i lider Partii Akcji Demokratycznej Anthony Loke ogłosił, że jego rezygnacja wchodzi w życie natychmiast. Stało się to po decyzji Sądu Najwyższego w Kuala Lumpur, który zezwolił byłemu premierowi Najibowi Razakowi odbywać orzeczoną karę w areszcie domowym, informuje Channel NewsAsia.

Stanowisko ministra

Loke oświadczył, że decyzja o natychmiastowej rezygnacji jest zgodna ze stanowiskiem, które wyjaśniał wcześniej. W ubiegły piątek poinformował, że opuści stanowisko, gdy Najib Razak rozpocznie odbywanie kary w areszcie domowym.

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Protest przeciwko ułaskawieniu

We wrześniu Loke po raz pierwszy ogłosił zamiar rezygnacji na znak protestu przeciwko warunkowemu królewskiemu ułaskawieniu przyznanemu Najibowi Razakowi. Później przekazał, że premier Anwar Ibrahim poprosił go o tymczasowe pozostanie na stanowisku.

Partia Akcji Demokratycznej, której przewodzi Loke, wchodzi w skład rządzącej koalicji Pakatan Harapan razem z Partią Sprawiedliwości Ludowej Anwara Ibrahima. Loke wcześniej podkreślał, że jego rezygnacja jest decyzją partii mającą wyrazić sprzeciw wobec warunkowego królewskiego ułaskawienia.

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