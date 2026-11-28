Niemiecki minister transportu Steffen Bilger nie wykluczył możliwości ograniczenia liczby połączeń kolejowych w celu poprawy punktualności Deutsche Bahn. Jak informuje Der Spiegel, minister nazwał taki krok środkiem ostatecznym mającym odciążyć przeciążone węzły kolejowe.

Ograniczenia jako środek ostateczny

Bilger powiedział grupie medialnej Neue Pressegesellschaft, że organizatorzy przewozów mogliby wycofać poszczególne pociągi z sieci, aby odciążyć węzły i poprawić punktualność. Jednocześnie podkreślił, że wariant ten można rozważać dopiero po wyczerpaniu wszystkich innych środków.

Według ministra sieć kolejowa jest przeciążona w wielu miejscach, a problem jest szczególnie dotkliwy w kluczowych węzłach transportowych. Jego zdaniem to właśnie powoduje opóźnienia pociągów.

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Komisja przygotowuje propozycje

Pod koniec października Deutsche Bahn ogłosiła utworzenie niezależnej komisji ekspertów. Ma ona przygotować propozycje dotyczące bardziej niezawodnego funkcjonowania kolei i ocenić, czy ograniczenie liczby pociągów mogłoby poprawić punktualność. Komisja ma przedstawić wyniki swojej pracy na początku przyszłego roku.

Były pełnomocnik rządu federalnego ds. kolei i członek komisji Enak Ferlemann podał wcześniej możliwy przykład: między Berlinem a Hamburgiem pociąg dalekobieżny mógłby kursować raz na godzinę, a nie dwa razy na godzinę. Według danych Deutsche Bahn opóźnienia spowodowane przeciążeniem torów wzrosły w ciągu ostatnich dziesięciu lat o 150%.

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