Niemiecki minister transportu Steffen Bilger wezwał koncerny motoryzacyjne do utrzymania kraju jako bazy rozwoju i produkcji. Powiązał to oczekiwanie z możliwym złagodzeniem przepisów UE dotyczących sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi i hybryd po 2035 roku, informuje Tagesschau.

Oczekiwania wobec koncernów motoryzacyjnych

Polityk CDU powiedział dziennikowi Neue Osnabrücker Zeitung, że Niemcy muszą pozostać główną bazą rozwoju i produkcji samochodów. Jak stwierdził, po politycznych krokach dotyczących zniesienia zakazu samochodów z silnikami spalinowymi w Europie oczekuje od branży jasnego zobowiązania wobec Niemiec jako lokalizacji produkcyjnej.

Bilger zaznaczył, że obecny trend jest odwrotny: niemiecki przemysł motoryzacyjny likwiduje dziesiątki tysięcy miejsc pracy, a firmy rozważają zamykanie zakładów. Producenci, w tym Volkswagen i Mercedes, tłumaczą inwestycje za granicą między innymi wysokimi kosztami produkcji w Niemczech.

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Możliwe zasady po 2035 roku

Minister powiedział, że rozumie powody zagranicznych inwestycji, lecz podkreślił znaczenie marki Made in Germany dla samochodów. Jego zdaniem władze federalne powinny zmniejszyć obciążenia dla biznesu związane z kosztami pracy, energii i biurokracją.

Proponowane złagodzenie mogłoby umożliwić firmom motoryzacyjnym sprzedaż nowych samochodów z silnikami spalinowymi i hybryd po 2035 roku bez płacenia kar. Według publikacji ostateczna decyzja na poziomie UE jest oczekiwana w grudniu.

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