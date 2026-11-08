Minister transportu i komunikacji Peru José Tangierlini oświadczył, że w amazońskim regionie Ucayali, w tym w Pucallpie i na jej lotnisku, nie ma niedoboru paliwa. Urzędnik zaprzeczył doniesieniom o jego braku po tym, jak spływ błotny zablokował główną drogę do miasta. Informuje o tym The Rio Times.

Osuwisko na trasie Federico Basadre

Spływ błotny, nazywany w Peru „huayco”, nastąpił 1 listopada 2026 roku w pobliżu Santa Rosa w prowincji Padre Abad w regionie Ucayali. Według Ministerstwa Transportu i Komunikacji uszkodził około 140 metrów trasy Federico Basadre.

Droga ta jest głównym połączeniem drogowym między Andami a Pucallpą, miastem nad rzeką Ucayali. Krajowa agencja drogowa Provías Nacional skierowała sprzęt z Tingo María i innych miejscowości, aby usunąć ziemię i kamienie. Przez dwa dni przed przywróceniem ruchu drogą mogły przejeżdżać lekkie pojazdy, głównie mototaksówki.

7 listopada ruch pojazdów ciężarowych i osobowych, a także transport pasażerski, przywrócono w trybie kontrolowanym. Władze nie podały, jak długo potrwają te ograniczenia ani kiedy trasa zostanie otwarta bez nich.

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Dostawy paliwa i funkcjonowanie lotnisk

Tangierlini przyznał, że z powodu zamknięcia trasy dostarczanie paliwa było trudniejsze. Jak powiedział, cysterny korzystały z alternatywnej trasy, która zajmowała więcej czasu, lecz nadal dostarczały paliwo do Pucallpy, w tym na lotnisko.

Oświadczenie padło przed wizytą papieża Leona XIV w Peru. Ministerstwo poinformowało, że 15 listopada loty komercyjne na lotnisku w Cusco mają zostać zawieszone mniej więcej od 7:00 do 15:00 czasu lokalnego, a w Pucallpie — mniej więcej od 12:00 do 21:00. Według resortu lotniska w obu miastach będą działać całodobowo 14 i 16 listopada.

Brakuje publicznych danych o wielkości zapasów paliwa w Pucallpie i na jej lotnisku. Źródło zaznaczyło również, że we wcześniejszych informacjach występowały niewielkie rozbieżności dotyczące czasu ograniczeń lotów.

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