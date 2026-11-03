W Australii minister ds. aborygeńskich Australii Zachodniej Don Punch oświadczył, że nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za ochronę zagrożonych dzieci rdzennych mieszkańców w regionie Pilbara. Jednocześnie potwierdził zamiar odwiedzenia South Hedland po krytyce ze strony lokalnych starszyzn, mieszkańców i opozycji, informuje ABC News.

Stanowisko ministra

Punch podkreślił, że jego resort nie przewiduje bezpośredniej odpowiedzialności za mieszkalnictwo, ochronę zdrowia ani ochronę dzieci. Jak stwierdził, kwestie dotyczące ludności rdzennej są zbiorową odpowiedzialnością rządu i gabinetu stanowego, natomiast konkretnymi sprawami powinni zajmować się właściwi ministrowie.

Minister powołał się na kilka wizyt minister ochrony dzieci Jessiki Stojkovski w regionie i oświadczył, że podjęła ona pozytywne działania. Punch wykluczył również możliwość odejścia z gabinetu lub parlamentu.

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Krytyka społeczności i opozycji

Starsza ludów Nyamal i Pitjikarla Doris Eaton nie zgodziła się z argumentami ministra dotyczącymi jego wcześniejszej odmowy przyjazdu bez osobnego zaproszenia od starszyzny. Oświadczyła, że problemy dotyczące dzieci w mieście należą do zakresu jego resortu ds. aborygeńskich. Starsza ludu Kariyarra Pat Mason również wezwała Puncha do odwiedzenia społeczności i zajęcia się kwestiami dotyczącymi dzieci.

Lider opozycji Australii Zachodniej Basil Zempilas ponowił żądanie odwołania Puncha ze stanowiska, oskarżając go o niewłaściwą reakcję na kryzys ochrony dzieci na północy stanu. Punch odpowiedział, że opozycja wykorzystuje wrażliwy temat dla korzyści politycznych, i dodał, że ma poparcie premiera Australii Zachodniej Rogera Cooka oraz szerszej społeczności rdzennych mieszkańców.

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