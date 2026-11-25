W USA sekretarz handlu Howard Lutnick został oskarżony o tymczasowe oddelegowanie specjalnych agentów Biura Przemysłu i Bezpieczeństwa (BIS) do swojej osobistej ochrony. Jak podaje The Independent, powołując się na The Atlantic, jednocześnie do tej pracy mogło być zaangażowanych od trzech do czterech agentów.

Agenci kontroli eksportu

Według The Atlantic, na początku sprawowania urzędu Lutnick popsuł relacje z ochroniarzami, którzy początkowo zostali wyznaczeni do jego ochrony. Następnie w celu ich zastąpienia zaangażowano pracowników BIS.

Głównym zadaniem tych agentów jest egzekwowanie kontroli eksportu i niedopuszczanie, aby amerykańskie technologie trafiały do niewłaściwych odbiorców. W BIS pracuje około 200 specjalnych agentów, rozmieszczonych w dziesięciu biurach terenowych w USA. Mają oni prawo nosić broń i dokonywać aresztowań, jednak nie przeszli szkolenia w zakresie ochrony członków rządu ani innych wysokich urzędników.

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Jeden z obecnych urzędników powiedział The Atlantic, że agenci są profesjonalnymi śledczymi, a nie specjalistami od ochrony osobistej. Były urzędnik uznał za niewłaściwe angażowanie ich do ochrony sekretarza, organizacji jego podróży i zapewniania bezpieczeństwa w jego obiektach w Nowym Jorku, Waszyngtonie i na Florydzie.

Stanowisko Departamentu Handlu

Przedstawiciel Departamentu Handlu USA powiedział The Atlantic, że oddelegowanie agentów było tymczasowe. Według niego niektórych pracowników tymczasowo zaangażowano, aby wzmocnić ochronę w okresie, gdy sekretarz mierzył się z najwyższym poziomem wiarygodnych zagrożeń w historii departamentu.

W kwietniu Lutnick zwrócił się do podkomisji ds. środków budżetowych Izby Reprezentantów o dodatkowe finansowanie w celu rozszerzenia personelu pracowników BIS zajmujących się egzekwowaniem prawa. Jednocześnie nie wspomniał o oddelegowaniu agentów do ochrony. Latem Biuro Generalnego Inspektora Departamentu Handlu stwierdziło, że BIS pod kierownictwem Lutnicka niewystarczająco skutecznie zapobiegało dostawom amerykańskich towarów do Chin, Hongkongu, Białorusi i Rosji.

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