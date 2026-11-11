Ministrowie spraw zagranicznych państw G7 na spotkaniu w Paryżu we Francji uzgodnili, że po zakończeniu mandatu Tymczasowych Sił ONZ w Libanie (UNIFIL) należy nie dopuścić do powstania próżni bezpieczeństwa. Poparli również potrzebę jak najszybszego utworzenia nowej architektury bezpieczeństwa, informuje Asharq Al-Awsat.

Mandat UNIFIL kończy się pod koniec roku

Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot oświadczył po rozmowach, że jak dotąd nie nastąpił przełom w kwestii zastąpienia misji. UNIFIL działa w Libanie od 1978 roku i liczy około 7 500 członków personelu z niemal 50 państw.

Według publikacji Rada Bezpieczeństwa ONZ w ubiegłym roku, pod presją USA, zagłosowała za zakończeniem mandatu UNIFIL 31 grudnia 2026 roku. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła w październiku, że Unia Europejska popiera mandat ONZ dla misji pokojowej w południowym Libanie.

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Opcje nowego systemu bezpieczeństwa

W końcowym komunikacie ministrowie G7 podkreślili konieczność stworzenia wiarygodnego, autorytatywnego i długoterminowego systemu bezpieczeństwa wspierającego Libańskie Siły Zbrojne. Barrot wyraził nadzieję na osiągnięcie konsensusu. Jak powiedział, cele obejmujące wycofanie izraelskich wojsk z południowego Libanu, rozbrojenie Hezbollahu oraz odbudowę silnego państwa libańskiego z monopolem na użycie siły są szeroko podzielane.

Izrael utrzymuje wojska w pasie wzdłuż granicy, który nazywa strefą bezpieczeństwa; rozciąga się on około 10 kilometrów w głąb Libanu. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zasugerował, że zamiast UNIFIL mogłaby działać misja cywilna, a nie wojskowa, z mechanizmem weryfikacji wywiązywania się stron ze zobowiązań wynikających z obowiązujących porozumień.

Według anonimowego europejskiego dyplomaty wśród rozważanych opcji jest mechanizm przejściowy z wykorzystaniem sił UNIFIL. Może to jednak wymagać nowej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, która może napotkać amerykańskie weto. Kraje europejskie promują również ideę międzynarodowej koalicji wojskowej, która miałaby wesprzeć armię libańską w rozbrojeniu Hezbollahu, jednak Włochy wahają się w kwestii udziału, w szczególności ze względu na koszty misji.

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