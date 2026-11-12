Ministrowie Mali, Burkina Faso i Nigru 11 listopada 2026 roku rozpoczęli w Wagadugu, stolicy Burkina Faso, dwudniowe posiedzenie Rady Ministrów Konfederacji Państw Sahelu (AES). Sprawdzają realizację mapy drogowej drugiego roku działalności ugrupowania, obejmującej obronę i bezpieczeństwo, dyplomację oraz rozwój.

Poinformował o tym The Rio Times, powołując się na MSZ Burkina Faso. Posiedzenie trwa 11 i 12 listopada i ma przygotować rekomendacje na następną sesję Kolegium Głów Państw konfederacji. Ministrowie zatwierdzili mapę drogową 26 lutego 2026 roku w Wagadugu.

Obrona i bezpieczeństwo

Uroczystości otwarcia przewodniczył minister stanu ds. wojny i obrony patriotycznej Burkina Faso, generał Célestin Simporé. Według biura komunikacji resortu spraw zagranicznych kraju w spotkaniu uczestniczą delegacje Mali i Nigru, a także eksperci z trzech państw.

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Simporé wezwał do zacieśnienia współpracy między armiami trzech krajów, w szczególności do harmonizacji narzędzi i wzmacniania strategicznej autonomii. Oświadczył również, że armie zjednoczone we wspólnych siłach konfederacji wykazują odporność w walce z ugrupowaniami terrorystycznymi.

Następne spotkanie liderów

W sferze dyplomatycznej Simporé oświadczył, że trzy państwa występują na arenie międzynarodowej jednym głosem. Mówiąc o rozwoju, nazwał integrację gospodarek i ułatwianie handlu ważnymi czynnikami tworzenia perspektyw dla młodzieży.

Rekomendacje ministrów mają zostać przekazane przywódcom trzech państw — Assimiemu Goïcie w Mali, Abdourahamane'owi Tchianiemu w Nigrze oraz Ibrahimowi Traoré w Burkina Faso, który przewodniczy AES. W chwili publikacji wyników posiedzenia nie ujawniono, a daty następnej sesji Kolegium Głów Państw nie ogłoszono.

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