Brytyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości wszczęło postępowanie w sprawie możliwego naruszenia zasad więziennych przez komika Russella Branda. Powodem było oświadczenie z więzienia, które jego żona Laura Brand odczytała w nagraniu na ich kanale YouTube. Brand zaprzeczył w nim winie w sprawie przestępstw, za które został osadzony, informuje The Guardian.

Kontrola zasad więziennych

Według gazety więzień może zostać uznany za osobę, która naruszyła zasady, jeśli przekazał komentarze członkowi rodziny, wiedząc, że zostaną opublikowane. Kontrola może także dotyczyć potrzeby aktualizacji obowiązujących przepisów, aby nie dopuścić do rozpowszechniania komentarzy więźniów za pośrednictwem kanałów YouTube, które mogą uzyskiwać dochody z reklam lub sponsoringu.

Rzecznik premiera nazwał opublikowane oświadczenie oburzającym i powiedział, że sprawa jest pilnie badana. Jak zaznaczył, więźniom surowo zabrania się składania oświadczeń, które mogą powodować cierpienie ofiar, a kontakty z mediami są dozwolone wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Podkreślił również, że więźniowie nie mogą omijać tych ograniczeń, przekazując swoje komentarze innym osobom do publikacji.

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Wyrok i przeniesienie

51-letni Brand odbywa karę 10 lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. 5 listopada sąd w Southwark uznał go za winnego jednego zarzutu gwałtu i trzech napaści seksualnych.

W swoim oświadczeniu Brand poinformował, że został przeniesiony z więzienia kategorii B Wandsworth w południowo-zachodnim Londynie do więzienia kategorii C Littlehey w Cambridgeshire. Placówka jest przeznaczona dla mężczyzn skazanych za przestępstwa seksualne.

Zgodnie z oficjalnymi zasadami więzień musi złożyć formalny wniosek za pośrednictwem naczelnika więzienia, jeśli chce kontaktować się z mediami. Minister spraw zagranicznych Ed Miliband, komentując nagranie, oświadczył, że Brand nie wyraził skruchy ani współczucia dla ofiar.

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