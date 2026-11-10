Departament Sprawiedliwości USA złożył w federalnym sądzie Północnego Okręgu Kalifornii pozew przeciwko usłudze zamawiania przejazdów Lyft. Urząd oskarża firmę i jej kierowców o systematyczne odmawianie obsługi pasażerów z niepełnosprawnościami, w tym osób korzystających ze złożonych wózków inwalidzkich oraz pasażerów ze zwierzętami służbowymi.

Jak informuje Engadget, Departament Sprawiedliwości uważa takie działania za naruszenie tytułu III amerykańskiej ustawy o osobach z niepełnosprawnościami z 1990 roku. Ustawa zakazuje firmom transportowym dyskryminowania osób ze względu na niepełnosprawność.

Zarzuty i żądania

Według Departamentu Sprawiedliwości Lyft pobierał także od pasażerów opłaty za anulowanie przejazdu po tym, jak kierowcy odmawiali ich przewiezienia. Urząd oświadczył również, że firma nie zmieniła swoich zasad i praktyk, aby uniknąć dyskryminacji takich pasażerów.

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Wśród przykładów wskazanych w pozwie jest odmowa umożliwienia pasażerom z ograniczeniami mobilności zajęcia przedniego siedzenia w samochodzie, gdy było to konieczne. Departament Sprawiedliwości domaga się 53 mln dolarów odszkodowań dla pasażerów z niepełnosprawnościami, którzy złożyli skargi do Lyft lub samego urzędu, a także zobowiązania firmy do szkolenia kierowców w zakresie wymogów ustawy o osobach z niepełnosprawnościami.

Stanowisko Lyft i wcześniejsza ugoda

Lyft zaprzeczył zarzutom. W oświadczeniu dla The New York Times firma stwierdziła, że dyskryminacja nie ma miejsca w społeczności Lyft, a jej od dawna obowiązujące zasady nakazują kierowcom obsługiwanie pasażerów ze zwierzętami służbowymi lub korzystających ze złożonych urządzeń wspomagających mobilność. Według firmy kierowcom grożą poważne konsekwencje za naruszenie tych zasad, w tym trwałe wyłączenie z platformy.

W 2020 roku Lyft zawarł już pozasądową ugodę z Departamentem Sprawiedliwości USA w związku z podobnymi zarzutami naruszenia prawa. Wówczas firma zgodziła się wypłacić odszkodowania i zmienić politykę dotyczącą przewozu pasażerów na wózkach inwalidzkich.

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