W Stanach Zjednoczonych, według Anadolu Agency, które powołuje się na Fox News, Departament Sprawiedliwości wszczął śledztwo karne w sprawie wycieku projektu orzeczenia Sądu Najwyższego z 2022 roku w sprawie, w której ostateczna decyzja zakończyła obowiązywanie ogólnokrajowego konstytucyjnego prawa do aborcji.

Śledztwo prowadzi biuro w Waszyngtonie

Według źródeł Fox News znających sprawę śledztwem kieruje waszyngtońskie biuro prokurator USA Jeanine Pirro. Departament Sprawiedliwości nie skomentował doniesień o postępowaniu.

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Wyciek projektu orzeczenia

Politico opublikowało projekt opinii w maju 2022 roku, zanim Sąd Najwyższy wydał oficjalne orzeczenie w następnym miesiącu. Dokument przewidywał uchylenie precedensowego orzeczenia z 1973 roku w sprawie Roe v. Wade. Publikacja poufnego dokumentu przyciągnęła znaczną uwagę w Stanach Zjednoczonych.

Po wycieku prezes Sądu Najwyższego John Roberts zarządził wewnętrzne śledztwo. Zakończyło się ono bez ustalenia osoby odpowiedzialnej za wyciek. Nowe śledztwo Departamentu Sprawiedliwości oznacza, że wyciek jest rozpatrywany jako możliwe przestępstwo.

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