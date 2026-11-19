Departament Sprawiedliwości USA wycofał apelację w sprawie, w której żądał od Kalifornii usunięcia z list wyborczych osób, które resort uznawał za nieobywateli kraju. Jak informuje The Independent, odpowiedni krótki dokument procesowy agencja federalna złożyła we wtorek.

Wcześniej sąd zablokował żądanie rządu dotyczące kart do głosowania wysłanych do ponad 20 tysięcy osób, które Departament Sprawiedliwości uznawał za nieobywateli USA. Przedstawiciele Kalifornii twierdzili, że lista resortu zawierała liczne błędy i mogła pozbawić prawa głosu tysiące wyborców uprawnionych do udziału w głosowaniu. Sąd Najwyższy USA odmówił rozpatrzenia tej sprawy dzień przed wyborami.

Spór w stanie Waszyngton

Departament Sprawiedliwości formalnie nie zakończył również pozwu w stanie Waszyngton. Jednocześnie w czwartek sędzia federalny zakazał resortowi wywierania presji na lokalnych urzędników wyborczych, aby odkładali oni karty do głosowania wyborców, których rząd uznawał za nieobywateli USA.

14-dniowy nakaz ograniczający wygasł po certyfikacji wyników wyborów przez stan. Według oceny publikacji uczyniło to dalszą ingerencję administracji w wyniki tegorocznego głosowania za pomocą tego mechanizmu faktycznie niemożliwą.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zakończenie apelacji w sprawie kontroli

Następnego dnia Departament Sprawiedliwości poinformował również o zakończeniu apelacji w sprawie inicjatywy mającej na celu wykrywanie prawdopodobnych nieobywateli wśród wyborców. Program Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, uruchomiony w sierpniu, przewidywał gromadzenie znacznych ilości danych w celu stworzenia listy osób podejrzewanych o nielegalne głosowanie oraz przeprowadzanie kontroli w miejscach zamieszkania.

Sąd wcześniej ostrzegał przed wysokim prawdopodobieństwem błędów podczas takich kontroli, ponieważ w USA nie ma federalnej bazy danych o obywatelstwie wszystkich mieszkańców. Sąd apelacyjny w październiku zgodził się, że dochodzenia w sprawie prawdopodobnych naruszeń podczas poprzednich wyborów można było prowadzić mniej pospiesznie i nie tuż przed nowym głosowaniem.

Przed wyborami w połowie kadencji Departament Sprawiedliwości zintensyfikował sprawy karne związane z domniemanymi oszustwami wyborczymi: resort postawił zarzuty 197 osobom w 26 stanach w ciągu dwóch miesięcy przed głosowaniem. Według przeglądu The Washington Post po 3 listopada prokuratorzy wszczęli tylko jedną nową taką sprawę. Jednocześnie prokurator generalny Todd Blanche oświadczył, że trwają setki karnych dochodzeń dotyczących wyborów.

Czytaj nas na