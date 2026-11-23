Departament Sprawiedliwości USA przyznał przed sądem federalnym, że amerykańskie władze deportowały do Meksyku obywatela USA Briana Jose Moralesa Garcię. Przyznanie nastąpiło podczas wniosku rządu o oddalenie jego pozwu o odszkodowanie, informuje The Guardian.

Zatrzymanie i deportacja

25-letni Morales Garcia, który urodził się w Denver i dorastał w Meksyku, został zatrzymany wraz z pracodawcą 3 kwietnia w drodze do pracy w pobliżu Fredericksburga w Teksasie. Był pasażerem samochodu i nie miał przy sobie dokumentów. Mężczyzna powiedział funkcjonariuszom, że jego akt urodzenia i karta Social Security zostały w domu, jednak mu nie uwierzono i wezwano agentów imigracyjnych.

Zgodnie z dokumentami sądowymi agent amerykańskiej służby celnej i ochrony granic Robert Gill Jr. sprawdził meksykańskie rejestry, w których jako miejsce urodzenia Moralesa Garcii wskazano Meksyk. Agent stwierdził też, że zatrzymany rzekomo powiedział, iż urodził się w Meksyku, oraz zwrócił uwagę, że mówił wyłącznie po hiszpańsku.

Morales Garcia został deportowany 7 kwietnia. Później administracja prezydenta Donalda Trumpa oświadczyła w komunikacie dla mediów, że przebywał w USA nielegalnie.

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Pozew i powrót do USA

1 maja prawnicy Moralesa Garcii złożyli pozew przeciwko rządowi federalnemu, żądając nieokreślonej kwoty odszkodowania. Twierdzą, że ich klient fałszywie oświadczył, iż nielegalnie wjechał do USA, i podpisał dokumenty dotyczące przyspieszonej deportacji po groźbach uwięzienia ze strony agentów. W pozwie stwierdzono również, że rodzina i przyjaciele próbowali przekazać dokumenty potwierdzające jego obywatelstwo USA jeszcze przed deportacją.

Rząd zaprzeczył tym twierdzeniom, oświadczając, że mężczyzna dobrowolnie wyjechał do Meksyku, a zatem nie ma podstaw do żądania odszkodowania. Jednocześnie w piśmie sądowym władze wskazały, że 30 sierpnia Moralesowi Garcii zezwolono na wjazd do USA po rozpatrzeniu informacji o jego miejscu urodzenia.

Prokurator federalny Zachodniego Okręgu Teksasu Justin Simmons napisał w dokumencie sądowym, że powód ma podwójne obywatelstwo USA i Meksyku. Sędzia Robert Lee Pitman nie podjął od razu decyzji w sprawie wniosku rządu o oddalenie sprawy. Wśród pozwanych w sprawie są także nienazwani lokalni i stanowi funkcjonariusze organów ścigania z Teksasu.

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