Departament Sprawiedliwości USA oświadczył, że przywódca kartelu Edgar Aaron Vázquez Alvarado, który zginął w Meksyku podczas operacji służb, pomagał byłemu olimpijczykowi Ryanowi Weddingowi transportować narkotyki i unikać zatrzymania. Vázquez, znany jako El General, został zastrzelony w ubiegłym tygodniu podczas próby jego zatrzymania w Naucalpanie, według meksykańskich władz.

Jak informuje CBS News, amerykańscy prokuratorzy federalni ujawnili akt oskarżenia, w którym twierdzą, że Vázquez dostarczał kokainę organizacji przestępczej Weddinga. Według oskarżenia przekazywał on również grupie hasła kodowe, które zmieniały się niemal codziennie i były wykorzystywane do bezpiecznego przechodzenia przez punkty kontrolne organów ścigania.

Zarzuty wobec lidera kartelu

Prokuratorzy twierdzą, że 42-letni Vázquez przekupywał meksykańskich urzędników, aby spowalniać śledztwa karne, manipulować dowodami i doprowadzać do umarzania spraw karnych. Według Departamentu Sprawiedliwości USA przez dwa lata osobiście pomagał także Weddingowi ukrywać się przed amerykańskimi organami ścigania.

Vázquez był założycielem El Cártel Nuevo Imperio w mieście Meksyk. Minister bezpieczeństwa Meksyku Omar García Harfuch oświadczył, że podczas operacji zatrzymania Vázquez otworzył ogień do funkcjonariuszy. Według ministra Vázquez był również odpowiedzialny za śmierć szefa policji miasta Meksyk Miltona Moralesa w 2024 roku.

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Zarzuty wobec Roberta Gomeza

Departament Sprawiedliwości USA ogłosił również federalne oskarżenie obejmujące sześć zarzutów wobec obywatela USA Roberta Gomeza, który mieszkał w Meksyku. Według prokuratorów przez ostatnią dekadę dostarczał on narkotyki międzynarodowym organizacjom przestępczym, w tym strukturze Weddinga.

Śledczy uważają, że Gomez transportował kokainę, metamfetaminę i fentanyl z Ameryki Środkowej do Meksyku samolotami i statkami morskimi, a następnie drogą lądową dostarczał te substancje do USA i Kanady. Według aktu oskarżenia próbował pośredniczyć w sprzedaży 1 000 funtów metamfetaminy między dostawcą a Weddingiem; wartość transakcji szacowano na około 550 tys. dolarów.

Prokuratorzy twierdzą również, że 51-letni Gomez pomagał Weddingowi unikać zatrzymania w latach 2024–2026. Według Departamentu Sprawiedliwości jego powiązania z kartelami, w tym z kartelem Sinaloa, a także kontakty z osobami mającymi dostęp do wrażliwych informacji organów ścigania w Meksyku i USA umożliwiały mu zdobywanie informacji o operacjach organów ścigania.

Weddingowi postawiono 17 zarzutów o poważne przestępstwa w dwóch sprawach, w tym związanych z handlem narkotykami i zabójstwami. Nie przyznał się do winy i przebywa w areszcie w USA bez prawa do kaucji. W razie uznania za winnego wszystkich zarzutów Gomezowi grozi od 10 lat więzienia do dożywotniego pozbawienia wolności.

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