W Stanach Zjednoczonych kierownictwo Departamentu Sprawiedliwości wezwało federalnych prokuratorów do przygotowania się na ostrą konfrontację w związku z oczekiwanymi dochodzeniami w sprawie działalności resortu, które planują demokraci w Kongresie. Jak informuje The Independent, Aakash Singh, jeden z czołowych współpracowników zastępcy prokuratora generalnego Todda Blanche’a, podczas rozmowy telefonicznej z prokuratorami w tym tygodniu wezwał ich do przygotowania się do pracy w trybie wojennym.

Stanowisko Departamentu Sprawiedliwości

Todd Blanche oświadczył, że resort będzie współpracował z Kongresem, jednak nie zrezygnuje z agendy prezydenta Donalda Trumpa. W wywiadzie dla Fox News podkreślił, że przyszłe dochodzenia nie zatrzymają ani nie spowolnią pracy ministerstwa, a administracja ma jeszcze dwa lata na realizację swoich planów.

W Departamencie Sprawiedliwości wyjaśniono, że wzmianka o trybie wojennym dotyczyła bezpieczeństwa publicznego. Oświadczono, że niektórzy nowo wybrani urzędnicy władz stanowych i lokalnych nie są już zainteresowani współpracą z federalnymi organami ścigania.

Według gazety Singh zasugerował również, że po serii rezygnacji, które nastąpiły po wyborach, inni federalni prokuratorzy mogą zostać zmuszeni do opuszczenia stanowisk. Wcześniej rezygnację ogłosili zatwierdzeni przez Senat szefowie wydziałów bezpieczeństwa narodowego, spraw cywilnych i praw obywatelskich.

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Oczekiwane dochodzenia Kongresu

Zyski demokratów w wyborach zmieniły układ sił w Kongresie. Demokraci planują zbadać pracę Departamentu Sprawiedliwości, a w szczególności zwrócić uwagę na dochodzenia dotyczące politycznych przeciwników Trumpa, które uznają za możliwe nadużycia władzy.

W materiale zaznaczono, że w ostatnich tygodniach przed wyborami resort bezskutecznie próbował doprowadzić do postawienia w stan oskarżenia byłej pracownicy Białego Domu Cassidy Hutchinson, przyspieszył dochodzenie dotyczące członkini Izby Reprezentantów Ilhan Omar oraz, stosując nietypowy krok proceduralny, wszczął nową sprawę karną przeciwko byłemu dyrektorowi FBI Jamesowi Comeyowi. Sędzia również szybko oddalił skargę przeciwko dwóm byłym funkcjonariuszom FBI.

Trump już nazwał planowane przez demokratów dochodzenia wymuszeniem i polecił prokuratorowi generalnemu przeprowadzenie dochodzenia. Biały Dom w liście radcy prawnego Willa Scharfa oświadczył, że takie działania Kongresu mogą zostać uznane za jawną działalność przestępczą. Jednocześnie Blanche powiedział dziennikarzom, że nie ma otwartych dochodzeń dotyczących oświadczeń demokratów, i przyznał, że ostrzeżenie o przyszłych kontrolach samo w sobie nie jest przestępstwem.

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