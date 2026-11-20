W USA Departament Sprawiedliwości zakończył kontrolę antymonopolową planowanej fuzji firm energetycznych NextEra i Dominion. Stało się to po uzgodnieniach dotyczących nadzoru nad możliwym wycofywaniem z eksploatacji elektrowni, informuje The Hill.

Zastrzeżenia dotyczące energii elektrycznej

Departament Sprawiedliwości poinformował, że niezależny monitor rynku ISO New England, który nadzoruje działanie regionalnego systemu elektroenergetycznego, przedstawił uwagi Federalnej Komisji Regulacji Energetyki USA. Monitor ostrzegł, że połączona spółka może uzyskać zachęty i możliwość wycofania z eksploatacji elektrowni, która nadal jest ekonomicznie opłacalna, aby zwiększyć płatności za moc w Nowej Anglii.

Według Departamentu Sprawiedliwości spółki przyznały Federalnej Komisji Regulacji Energetyki uprawnienia do badania, przez pięć lat począwszy od maja 2028 roku, każdego proponowanego przez połączoną spółkę przypadku zamknięcia elektrowni. Zgodnie z umową monitor rynku będzie mógł zakazać NextEra wycofania obiektu z eksploatacji, jeśli uzna, że ma on wartość ekonomiczną.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inne zgody

NextEra i Dominion ogłosiły w maju transakcję o wartości prawie 67 mld dolarów. Spółki oświadczyły wówczas, że po sfinalizowaniu transakcji powstanie największy na świecie regulowany biznes energetyczny pod względem kapitalizacji rynkowej, a zamknięcia transakcji oczekiwano w ciągu 12–18 miesięcy.

Do sfinalizowania fuzji potrzebna jest także zgoda Komisji Korporacyjnej stanu Wirginia. We wtorek strony przedstawiły argumenty wstępne w ramach prawnego rozpatrywania transakcji przez ten organ regulacyjny. Gubernatorka Wirginii Abigail Spanberger w październiku wezwała połączoną spółkę, jeśli transakcja zostanie zawarta, aby nie podnosiła taryf za energię elektryczną przez sześć lat.

Czytaj nas na