Premier australijskiego stanu Nowa Południowa Walia Chris Minns skrytykował wypowiedzi kandydata partii One Nation Stuarta Bondsa, który twierdził, że Australijczycy są rzekomo zastępowani demograficznie w wyniku masowej migracji. Minns nazwał te słowa jawnie oburzającymi i rasistowskimi, a teorię zastąpienia określił jako teorię spiskową zapożyczoną ze Stanów Zjednoczonych, informuje The Guardian.

Wypowiedzi na wiecu w Sydney

Bonds, który przewodzi liście wyborczej One Nation do izby wyższej parlamentu stanowego, przemawiał na antyimigracyjnym wiecu w centralnej dzielnicy biznesowej Sydney. W wydarzeniu uczestniczyło kilkaset osób. Polityk powiedział, że Australia ma wspólną kulturę, granicę, flagę, język i dominującą religię. Twierdził również, że kraj zmierza w kierunku przekształcenia się w specjalną strefę ekonomiczną w Azji.

Według publikacji Bonds jest liderem listy One Nation w wyborach do izby wyższej parlamentu Nowej Południowej Walii, które mają odbyć się w marcu. Zgodnie z aktualnymi sondażami może zostać wybrany.

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Reakcja urzędników

Komisarz ds. dyskryminacji rasowej Australijskiej Komisji Praw Człowieka Girdharan Sivaraman powiedział, że twierdzenia o wyższości jednych Australijczyków nad innymi sieją podziały i nienawiść. Jak zaznaczył, przekonanie, że migranci nigdy nie mogą być prawdziwymi Australijczykami, ignoruje historię kraju i jego wspólną przyszłość.

Federalna minister ds. wielokulturowości Anne Aly podkreśliła, że Australijczycy o migracyjnym pochodzeniu nie zastępują Australijczyków, lecz są Australijczykami. Dodała, że odmawianie człowiekowi prawa do przynależności do społeczeństwa ze względu na jego rasę lub pochodzenie nie jest dyskusją o migracji, lecz niebezpiecznym i dzielącym podejściem.

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