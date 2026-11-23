Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikuje statystyki eksportu obronnego 26 listopada
W Wielkiej Brytanii Ministerstwo Obrony ma opublikować oficjalne statystyki eksportu obronnego za 2025 rok 26 listopada 2026 roku o godz. 9:30. Data i godzina publikacji są oznaczone na stronie rządowej jako potwierdzone.
Co będzie zawierać statystyka
Nadchodząca publikacja będzie zawierać informacje i dane dotyczące trendów w brytyjskim eksporcie obronnym. Statystyki obejmą okres od 2013 do 2025 roku.
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Ogłoszenie o publikacji
O planowanej publikacji poinformowało Brytyjskie Ministerstwo Obrony. Ogłoszenie na GOV.UK opublikowano 12 marca 2026 roku, a ostatnio zaktualizowano 23 listopada 2026 roku.
Strona znajduje się w dziale statystyk rządowych poświęconym obronie i siłom zbrojnym. W momencie aktualizacji ogłoszenia same dane statystyczne nie zostały jeszcze opublikowane.