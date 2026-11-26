Niemieckie Ministerstwo Obrony, na którego czele stoi Boris Pistorius, nie może wykorzystać 14 mld euro ze środków przeznaczonych na modernizację Bundeswehry. Według Der Spiegel, jest to ponad jedna dziesiąta całego budżetu przeznaczonego na odnowę niemieckich sił zbrojnych.

Budżet na modernizację

Łączna kwota tego budżetu wynosi ponad 108 mld euro. Pistorius otrzymał te środki na modernizację Bundeswehry, jednak jego resort nie może wydać 14 mld euro.

Opóźnienia projektów i negocjacje

W podpisie pod zdjęciem publikacja zwraca uwagę na duże projekty, których realizacja postępuje powoli, a także na długotrwałe negocjacje. Na ilustracji do publikacji Pistorius stoi przed czołgiem Leopard.

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Niemożność wykorzystania tych środków stanowi problem dla ministra obrony, zaznacza publikacja.

Materiał Der Spiegel, którego autorem jest Matthias Gebauer, opublikowano 26 listopada 2026 roku o godz. 05:08.

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