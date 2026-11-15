W Korei Południowej Ministerstwo Obrony Narodowej na koniec września zalegało z wypłatą 150 mld wonów, czyli około 112 mln dolarów, odszkodowań dla 4 637 osób, które padły ofiarą przemocy państwowej. Wypłaty zasądzone przez sądy są opóźniane z powodu braku środków budżetowych, choć resort przekazywał na ten cel pieniądze z innych programów, informuje Korea Herald.

Wydatki znacznie przekroczyły budżet

Na 2026 rok ministerstwo przewidziało 20 mld wonów na odszkodowania, wobec 17,7 mld wonów w 2025 roku. Jednocześnie do końca sierpnia faktyczne wydatki osiągnęły już niemal 90 mld wonów, czyli ponad czterokrotnie przekroczyły początkowy budżet. Do końca roku wydatki są prognozowane na poziomie 202,2 mld wonów.

Problem niedoboru środków trwa od kilku lat. W 2023 roku resort wydał 87,9 mld wonów przy początkowym budżecie wynoszącym 27,7 mld wonów. W 2024 roku wydatki wyniosły 135,7 mld wonów, a w 2025 roku — 179,4 mld wonów, podczas gdy początkowy budżet w obu latach wynosił 17,7 mld wonów.

Środki są przekazywane z innych programów

Aby pokryć niedobór, Ministerstwo Obrony Narodowej w tym roku przekazało 70 mld wonów z innych kategorii budżetowych, w tym ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia podoficerów. W 2024 roku resort pozyskał dodatkowe 118 mld wonów, a w 2025 roku — 171,9 mld wonów poprzez przesunięcia budżetowe i inne korekty.

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Mimo to niektórzy poszkodowani czekają na pieniądze ponad siedem miesięcy po złożeniu wniosków o odszkodowanie. Koszty odsetek związane z opóźnieniami są w tym roku prognozowane na poziomie 10,2 mld wonów, podczas gdy w 2023 roku wyniosły 2,6 mld wonów.

Potrzeby przekraczają plan na 2027 rok

Rządowy projekt budżetu na 2027 rok przewiduje 50,3 mld wonów na odszkodowania — mniej niż 30% z 172,5 mld wonów, które według szacunków ministerstwa będą potrzebne. Dane dotyczące wypłat przekazano do biura deputowanego Yoo Yong-wona z opozycyjnej Partii Władzy Ludowej. Według informacji jego biura odszkodowania dotyczą głównie ofiar obozów reedukacyjnych Samchung oraz powstania na wyspie Czedżu w 1948 roku.

Obozy Samchung były wojskowymi placówkami do przetrzymywania ludzi, utworzonymi w 1980 roku za rządów Chun Doo-hwana. Według publikacji przymusowo przetrzymywano tam niemal 40 tys. cywilów. Szacuje się, że powstanie na Czedżu oraz późniejsze represje władz w latach 1948–1954 doprowadziły do śmierci od 14 tys. do 30 tys. osób.

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