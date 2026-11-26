MON Polski planuje podpisać umowę z Palantir dotyczącą AI — Channel NewsAsia
Ministerstwo Obrony Narodowej Polski planuje w piątek podpisać umowę z amerykańską firmą Palantir Technologies Inc. na zakup oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję do wspierania procesów decyzyjnych.
Planowana umowa
Polski resort obrony poinformował o planowanym podpisaniu umowy w czwartek. W jego oświadczeniu nie podano dalszych szczegółów dotyczących umowy, którą ministerstwo planuje podpisać w piątek.
Jak podaje Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa, oprogramowanie Palantir wykorzystuje sztuczną inteligencję do wspierania procesów decyzyjnych.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Współpraca od 2025 roku
Według CNA Polska rozpoczęła współpracę z Palantir w 2025 roku, kiedy strony podpisały memorandum o porozumieniu.
Memorandum dotyczyło sztucznej inteligencji, technologii informacyjnych i cyberbezpieczeństwa.