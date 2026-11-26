Ministerstwo Obrony Narodowej Polski planuje w piątek podpisać umowę z amerykańską firmą Palantir Technologies Inc. na zakup oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję do wspierania procesów decyzyjnych.

Planowana umowa

Polski resort obrony poinformował o planowanym podpisaniu umowy w czwartek. W jego oświadczeniu nie podano dalszych szczegółów dotyczących umowy, którą ministerstwo planuje podpisać w piątek.

Jak podaje Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa, oprogramowanie Palantir wykorzystuje sztuczną inteligencję do wspierania procesów decyzyjnych.

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Współpraca od 2025 roku

Według CNA Polska rozpoczęła współpracę z Palantir w 2025 roku, kiedy strony podpisały memorandum o porozumieniu.

Memorandum dotyczyło sztucznej inteligencji, technologii informacyjnych i cyberbezpieczeństwa.

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