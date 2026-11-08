Estońskie Ministerstwo Edukacji przygotowało projekt zmian legislacyjnych, które mają rozszerzyć możliwości nauki regionalnych odmian języka estońskiego w szkołach. Uczniowie mogą otrzymać możliwość zastąpienia drugiego obowiązkowego języka obcego, którego zwykle zaczynają uczyć się około siódmej klasy, nauką lokalnego dialektu. Poinformował o tym ERR News.

Zmiany będą dotyczyć szkół na obszarach historycznego występowania odmian võro, seto, mulgi, tartuskiej, saaremaa, kihnu, muhu, hiiu, kodavere, kuusalu, lüganuse i jõhvi. W regionach tych znajduje się około 155 szkół podstawowych. Obecnie dialekty są nauczane w szacunkowo 15–20 szkołach ogólnokształcących w kraju, głównie małych szkołach wiejskich.

Warunki wprowadzenia zajęć

Zgodnie z projektem rodzice będą mieli prawo zwrócić się do szkoły z wnioskiem o zorganizowanie nauki regionalnej odmiany języka, jeśli takie życzenie wyrazi co najmniej dziesięcioro dzieci. Karl Erik Kirss, przewodniczący Estońskiego Związku Samorządów Uczniowskich, uważa, że próg 10 wniosków od rodziców może być zbyt rygorystyczny dla bardzo małych szkół. Jak powiedział, jeśli kilku rodziców nie poprze wniosku, pozostali mogą nie zebrać wymaganej liczby zgłoszeń.

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Związek proponuje zastosowanie systemu proporcjonalnego oraz stworzenie większych możliwości takiej nauki w dużych miastach. Jego zdaniem pomogłoby to młodzieży, która wyjeżdża na naukę, w tym z wyspy Kihnu do Parnawy lub z Setomaa do Tartu, zachować więź z rodzinnym regionem.

Obawy szkół i rady językowej

Związek uczniowski ostrzega również, że nauczanie dialektów nie powinno odbywać się kosztem czasu wolnego i dobrostanu uczniów. Wskazuje na możliwy wzrost obciążenia nauką, trudności z finansowaniem i znalezieniem nauczycieli, a także ryzyko negatywnego nastawienia do uczniów, którzy wybiorą dialekt.

Estońskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół uważa, że dialekty i lokalna kultura powinny być nauczane jako zajęcia fakultatywne w porozumieniu ze społecznościami, a nie regulowane kilkoma aktami prawnymi. Estońska Rada Językowa wezwała do wyjaśnienia, kto będzie organizował i finansował zajęcia, a także zapewniał nauczycieli, materiały i wsparcie metodyczne. Rada podkreśliła również potrzebę oceny, jak zastąpienie drugiego języka obcego może wpłynąć na przyjęcie uczniów do szkoły średniej i dalszą naukę.

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