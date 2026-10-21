Japońskie Ministerstwo Edukacji zwróciło się do Uniwersytetu Tokijskiego o ponowne przeanalizowanie procedury wyboru nowego rektora. To pierwszy przypadek, gdy rząd kraju wystąpił do uniwersytetu z takim wnioskiem, podaje The Japan Times.

Minister edukacji Yoshihiro Seki oświadczył, że rada ds. polityki zarządzania uczelnią powinna samodzielnie sprawdzić proces wyboru rektora. Jak zaznaczył, jest to konieczne, aby system zarządzania uczelnią wypełniał zobowiązania dotyczące rozliczalności.

Kandydatka zajęła drugie miejsce w głosowaniu

Pod koniec września Komitet ds. Wyboru i Oceny Rektora wybrał profesor Yuko Fujigaki z Graduate School of Arts and Sciences na 32. rektorkę Uniwersytetu Tokijskiego. Zostanie ona pierwszą kobietą na tym stanowisku i ma rozpocząć sześcioletnią kadencję w kwietniu.

Jednocześnie Fujigaki zajęła drugie miejsce w dwóch turach głosowania wśród administracji i kadry dydaktycznej. W końcowym głosowaniu wśród trzech kandydatów profesor elektrotechniki i inżynierii elektronicznej Takao Someya uzyskał 1107 głosów, Fujigaki — 553, a profesor prawa Ryūji Yamamoto — 451.

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Wyjaśnienia komitetu uznano za niewystarczające

Komitet składa się z 16 osób. Jego przewodnicząca Hiroko Kuniya wyjaśniała, że kandydatów oceniano na podstawie profili, rekomendacji, rozmów kwalifikacyjnych, nagrań wideo, wyników głosowania oraz stanowisk członków komitetu podczas dyskusji. Po zakończeniu oceny największe poparcie w komitecie uzyskała Fujigaki.

Decyzja wywołała krytykę ze strony opinii publicznej, polityków i części wykładowców, którzy zakwestionowali sens przeprowadzania głosowań. Minister Seki oświadczył, że opublikowane przez komitet wyjaśnienia nie zawierały nowych szczegółów, w tym dotyczących wewnętrznych dyskusji, których nie ujawniono ze względu na poufność.

Komitet oświadczył, że poszukiwał lidera o wysokich standardach etycznych, zdolnego odbudować zaufanie do uczelni po serii skandali. W ciągu ostatniego roku kilku profesorów uniwersytetu aresztowano pod zarzutem łapownictwa, a wewnętrzne dochodzenie wykryło ponad 20 innych naruszeń norm etycznych.

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