Ministerstwo Edukacji Tajwanu wydało wytyczne dla szkół i placówek edukacji przedszkolnej dotyczące zapobiegania przemocy i nękaniu wobec nauczycieli oraz innych pracowników, a także reagowania na takie przypadki. Dokument obejmuje nie tylko ataki fizyczne, lecz także obelgi słowne, przemoc psychiczną, stalking, ataki online, złośliwe skargi oraz zlecanie pracy wykraczającej poza obowiązki służbowe — informuje Taipei Times.

Środki bezpieczeństwa i rozpatrywanie skarg

W zaleceniach wskazano miejsca, w których ryzyko incydentów z udziałem osób postronnych jest wyższe: ciągi komunikacyjne, działy spraw uczniowskich i poradnictwa, sale konferencyjne oraz wejścia do szkół. Do potencjalnie ryzykownych okresów zaliczono czas przychodzenia i wychodzenia uczniów, spotkania rodziców z pracownikami szkoły, omawianie poważnych naruszeń dyscypliny i konfliktów, a także czas po zajęciach pozalekcyjnych.

Szkołom zaleca się instalowanie w takich miejscach kamer monitoringu oraz środków łączności alarmowej, przy jednoczesnym unikaniu nadmiernego nadzoru. Nagrań wideo nie wolno dowolnie ujawniać ani przekazywać innym osobom.

Szkoły muszą odrzucać anonimowe zgłoszenia, skargi bez konkretnych informacji oraz sprawy, w których wydano już ostateczną decyzję. Skargi dotyczące wyłącznie zwykłych kwestii dyscyplinarnych proponuje się rozpatrywać zgodnie z zasadami oceny pracy nauczycieli, a nie w ramach procedur, które mogą prowadzić do zwolnienia lub nieprzedłużenia umowy.

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Terminy dochodzeń i prawo do dyscyplinowania

Po otrzymaniu skargi szkoła ma w ciągu trzech dni powołać grupę roboczą do przeprowadzenia dochodzenia, które musi zostać zakończone w ciągu miesiąca. Jeżeli w sprawę zamieszany jest dyrektor szkoły lub placówki przedszkolnej, dochodzenie musi przeprowadzić bezstronna strona trzecia. Skarżącym i sygnalistom należy również zapewnić ochronę przed odwetem.

Wytyczne przewidują, że zgodne z prawem i konieczne środki dyscyplinarne wobec uczniów nie mogą stać się podstawą ukarania nauczyciela ani negatywnej oceny jego pracy. Ponadto szkołom odradza się zlecanie nauczycielom pracy lub kontaktowanie się z nimi w sprawach relacji między rodzicami a nauczycielami poza godzinami pracy, z wyjątkiem przypadków dotyczących bezpieczeństwa na terenie placówki, poważnych sytuacji nadzwyczajnych lub pilnych zadań służbowych.

Szkoły i placówki edukacji przedszkolnej zatrudniające co najmniej 100 osób muszą również opracować plany zapobiegania takim przypadkom i przechowywać odpowiednią dokumentację przez trzy lata. Ministerstwo podkreśliło, że wytyczne mają status zaleceń administracyjnych, natomiast przypadki mobbingu w pracy lub molestowania seksualnego będą nadal rozpatrywane przede wszystkim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stanowisko stowarzyszenia nauczycieli

Narodowe Stowarzyszenie Nauczycieli Tajwanu z zadowoleniem przyjęło wydanie dokumentu, jednak stwierdziło, że brakuje w nim konkretnych mechanizmów odpowiedzialności, i wezwało do jaśniejszego określenia obowiązków pracodawców. Stowarzyszenie zaproponowało również ustanowienie jasnych kryteriów identyfikowania powtarzających się lub złośliwych skarg i nękania oraz włączenie przedstawicieli nauczycieli do oceny ryzyka zawodowego i przeglądu środków zapobiegawczych.

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