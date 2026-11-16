Siły pokojowe Misji Wsparcia i Stabilizacji Unii Afrykańskiej w Somalii (AUSSOM) przekazały Somalijskim Siłom Zbrojnym pięć wysuniętych baz operacyjnych w podsektorze Barawe w Somalii. Chodzi o bazy Barawe-Embresso, Barawe-Noll, Kismayo Road, Seaport i Runway, które według oświadczenia misji są w pełni operacyjne.

Przekazanie baz armii somalijskiej

AUSSOM nazwała przekazanie obiektów ważnym etapem transformacji bezpieczeństwa Somalii. Dowódcy sektorów misji wezwali Somalijskie Siły Zbrojne do zachowania osiągnięć ostatnich lat, a mieszkańców do zachowania odporności w utrzymywaniu pokoju. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency.

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Mandat misji wygasa pod koniec grudnia

Niektóre państwa, które przekazały swoje kontyngenty do misji, rozpoczęły wycofywanie wojsk z Somalii. Mandat misji nadany przez ONZ ma wygasnąć 31 grudnia.

Operacje pokojowe Unii Afrykańskiej w Somalii trwają od 2007 roku. Początkowo działała Misja Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM), którą w 2022 roku zastąpiła Przejściowa Misja Unii Afrykańskiej w Somalii (ATMIS), a w 2025 roku — AUSSOM. Operacje te wspierały rząd federalny w walce z ugrupowaniem Asz-Szabab powiązanym z Al-Kaidą.

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