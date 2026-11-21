Tymczasowe Siły ONZ w Libanie (UNIFIL) rozpoczęły przekazywanie części swoich pozycji na południu kraju armii libańskiej. Szef misji Diodato Abagnara oświadczył to w mieście Tyr, jak podaje Anadolu Agency, powołując się na Narodową Agencję Informacyjną Libanu.

Przekazywanie pozycji armii

Podczas spotkania z ponad 70 kobietami z lokalnych społeczności Abagnara podkreślił konieczność niedopuszczenia do próżni bezpieczeństwa po zakończeniu misji. Jak powiedział, muszą być kontynuowane monitorowanie i dokumentowanie naruszeń, pomoc humanitarna, ochrona ludności cywilnej oraz wsparcie lokalnych społeczności i kobiet.

Szef UNIFIL zaznaczył, że przyszła obecność ONZ na południu Libanu będzie zależeć od decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Nazwał również trwającą okupację przez Izrael części południa Libanu wyraźnym naruszeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1701 i oświadczył, że siły pokojowe będą wykonywać obowiązki do ostatniego dnia mandatu.

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Mandat do końca 2026 roku

UNIFIL działa na południu Libanu od 1978 roku. W 2006 roku rezolucja 1701 rozszerzyła mandat misji: otrzymała ona zadanie monitorowania zaprzestania działań wojennych i wspierania rozmieszczenia armii libańskiej na południe od rzeki Litani.

W sierpniu 2025 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ po raz ostatni przedłużyła mandat UNIFIL — do 31 grudnia 2026 roku. Etapowe wycofywanie sił pokojowych ma rozpocząć się w 2027 roku. Jednocześnie Izrael kontynuował uderzenia na Liban mimo zawieszenia broni, które weszło w życie 17 kwietnia. Zgodnie z porozumieniem ramowym, w którego mediacji uczestniczyły USA i które podpisano 26 czerwca, wycofanie Izraela z terytorium Libanu powiązano z odzyskaniem kontroli przez armię libańską oraz zweryfikowanym rozbrojeniem niepaństwowych ugrupowań zbrojnych.

Ministerstwo Zdrowia Libanu odnotowało co najmniej 4390 zabitych w okresie od 2 marca do 5 listopada. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji informowała, że w kwietniu liczba osób przesiedlonych przekraczała 1,2 mln.

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