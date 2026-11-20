Europejsko-japońska misja kosmiczna BepiColombo dotarła do Merkurego po ponad ośmiu latach lotu i pokonaniu ponad 6 mld mil. W najbliższą sobotę kontrolerzy mają uruchomić silniki sondy, aby wprowadzić ją na orbitę planety, informuje „The Guardian”.

Jeśli manewr się powiedzie, BepiColombo stanie się dopiero drugą w historii misją, która będzie krążyć wokół najbliższej Słońcu i najmniejszej planety Układu Słonecznego. Merkurego trudno badać ze względu na jego bliskość do Słońca: statek kosmiczny przyspiesza pod wpływem słonecznej grawitacji, dlatego znaczną część podróży musi hamować, aby nie przelecieć obok planety.

Dwa aparaty na orbitach polarnych

Na początku grudnia kompleks ma rozdzielić się na dwa orbitery — europejski i japoński. Będą one manewrować na różnych orbitach polarnych wokół Merkurego, a obserwacje naukowe mają rozpocząć się w kwietniu przyszłego roku.

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Europejski Mercury Planetary Orbiter będzie mapować powierzchnię planety i jej skład w wysokiej rozdzielczości. Będzie także badać wewnętrzną budowę Merkurego, w tym jego niezwykle duże jądro. Instrument Mercury Imaging X-ray Spectrometer będzie analizować skład geochemiczny powierzchni planety.

Pole magnetyczne i lód w kraterach

Japoński orbiter będzie mierzyć pole magnetyczne Merkurego i badać jego sodową egzosferę — niezwykle cienką warstwę gazu i atomów wokół planety. Naukowcy chcą także ustalić, jak Merkury uformował się tak blisko Słońca, dlaczego ma pole magnetyczne oraz z czego składa się zamarznięty lód w stale zacienionych kraterach.

Merkury jest zaledwie o 50% większy od Księżyca, ale ma czterokrotnie większą masę. Temperatura na jego powierzchni może w dzień sięgać 450°C, a w nocy spadać do -180°C. Oczekuje się, że aparaty będą działać na orbicie przez około trzy lata, po czym, tracąc paliwo i wysokość, spadną na powierzchnię planety.

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