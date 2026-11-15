Siły morskiej misji UE Operation IRINI weszły w piątek na pokład tankowca MV MIDAG na Morzu Śródziemnym. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła, że operacja potwierdziła, iż statek płynął pod fałszywą banderą. W komunikacie mowa o podejrzeniu, że tankowiec należy do rosyjskiej floty cieni.

Kontrola statku

Jak informuje Anadolu Agency, Kallas napisała o operacji w serwisie społecznościowym X. Według niej siły misji weszły na pokład MV MIDAG zgodnie z artykułem 110 Konwencji ONZ o prawie morza.

Kallas oświadczyła również, że Unia Europejska będzie nadal przeciwdziałać rosyjskiej flocie cieni zarówno na morzu, jak i kanałami dyplomatycznymi.

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Nowe sankcje

Według Kallas ministrowie spraw zagranicznych UE mają w poniedziałek zatwierdzić dodatkowe sankcje przeciwko Rosji. Oczekuje się, że proponowane ograniczenia obejmą nowe wpisy na listy sankcyjne dotyczące banków, nabywców i firm oskarżanych o wspieranie floty cieni.

Rosja, państwo agresor, zaprzecza istnieniu tak zwanej floty cieni.

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