Europejska misja kosmiczna Euclid w pierwszej dużej publikacji danych przedstawiła informacje o ponad 900 mln galaktyk, około 60 mln potencjalnych kwazarów i około 15 tys. prawdopodobnych przypadków silnego soczewkowania grawitacyjnego. Informuje o tym The Guardian.

Euclid wystrzelono w lipcu 2023 roku w celu stworzenia największej trójwymiarowej mapy Wszechświata. Misja ma objąć jedną trzecią nieba i ponad 10 mld lat historii kosmicznej. Jej celem jest pomoc w badaniu ciemnej energii i ciemnej materii, których udział we Wszechświecie szacuje się odpowiednio na około 70% i 25%.

Część przyszłej mapy Wszechświata

Nowy zbiór danych obejmuje około 14% obszaru nieba, który Euclid planuje zbadać w ramach misji. Profesor Uniwersytetu w Edynburgu Andy Taylor, który kieruje brytyjskim naziemnym segmentem naukowym projektu, zauważył, że inne przeglądy mogą być większe, lecz Euclid łączy duży obszar obserwacji z wysoką rozdzielczością.

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Kwazary zarejestrowane w danych to jasne obiekty w centrach odległych galaktyk, których energię zapewniają supermasywne czarne dziury.

Poszukiwanie ciemnej materii

Silne soczewkowanie grawitacyjne występuje, gdy galaktyka na pierwszym planie, często znajdująca się w gromadzie galaktyk, znajduje się przed odległą galaktyką. Jej grawitacja zakrzywia czasoprzestrzeń i odchyla światło od odległego obiektu, przez co mogą pojawiać się jasne łuki lub pierścienie.

Efekt jest wzmacniany przez ciemną materię, która zwiększa masę i wpływ grawitacyjny galaktyk. Według Taylora badanie takich soczewek może pomóc odrzucić poszczególne teorie dotyczące natury ciemnej materii, ponieważ jej rozmieszczenie zależy od właściwości tej substancji. Wcześniej naukowcy znali około tysiąca przypadków silnego soczewkowania, a do zakończenia misji Euclid spodziewają się wykryć około 170 tys. takich obiektów.

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