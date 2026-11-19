Misja pokojowa ONZ w południowym Libanie zakończy operacje o godz. 23:59 31 grudnia, a jej personel wojskowy zacznie opuszczać kraj w pierwszych miesiącach 2027 roku. Jak podaje Defense News, do zakończenia obecnego mandatu będą kontynuowane patrole, monitoring i raportowanie naruszeń Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Rada Bezpieczeństwa ONZ podjęła decyzję o zakończeniu operacji pokojowych w sierpniu 2025 roku. Rzeczniczka Tymczasowych Sił ONZ w Libanie, UNIFIL, Candice Ardiel oświadczyła, że po północy misja prawnie nie będzie już miała mandatu na podstawie rezolucji 1701.

Wycofanie personelu do września

Obecnie po libańskiej stronie granicy w składzie misji znajduje się około 7 500 żołnierzy z różnych państw. Największe kontyngenty zapewniły Włochy i Indonezja. Oczekuje się, że co miesiąc kraj będzie opuszczać średnio około tysiąca żołnierzy.

Od stycznia 2027 roku UNIFIL rozpocznie zwijanie swoich pozycji i przekazywanie obiektów władzom libańskim. Oczekuje się, że proces potrwa do września 2027 roku, choć początkowo planowano jego zakończenie w czerwcu. Wojskowi wywiozą sprzęt dostarczony przez ich państwa, natomiast mienie ONZ może zostać przekazane innym misjom lub organizacjom systemu ONZ. Część tego mienia, jak powiedziała Ardiel, może zostać przekazana władzom libańskim.

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Problemy z przekazaniem pozycji

Najtrudniejszą kwestią pozostaje przekazanie obiektów misji. Według rzeczniczki UNIFIL jest prawnie zobowiązana zwrócić pozycje władzom libańskim, jednak większość z nich znajduje się na obszarach obecności sił izraelskich. Siły libańskie nie przebywają jednocześnie na tych obszarach, aby uniknąć możliwych starć.

Jeśli władze Libanu nie będą mogły fizycznie przejąć tych obiektów, przekazanie może odbyć się jedynie dokumentacyjnie, poinformowały źródła publikacji. Wśród możliwych opcji rozważa się także zaangażowanie lub rozszerzenie obecności Organizacji ONZ ds. Nadzoru Rozejmu, która działa w Libanie za pośrednictwem Grupy Obserwatorów w Libanie. Decyzję w tej sprawie musi podjąć Rada Bezpieczeństwa ONZ.

Według Defense News siły izraelskie przebywają na około 232 milach kwadratowych terytorium Libanu, co stanowi prawie 6% powierzchni kraju, i codziennie prowadzą tam rozbiórki oraz inne operacje wojskowe. W przygranicznej Szebaa lokalne władze obawiają się próżni bezpieczeństwa po wycofaniu sił pokojowych. W Mardżajunie lokalny urzędnik oświadczył, że nie zapobiegli rozprzestrzenianiu się niekontrolowanej broni, lecz ich projekty społeczne znacząco pomogły ludziom i społecznościom. Część lokalnych administracji obawia się również możliwego obciążenia gospodarczego dla przygranicznych wsi.

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