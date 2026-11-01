Misja ONZ na rzecz Referendum w Saharze Zachodniej (MINURSO) zakończyła działania po wygaśnięciu jej mandatu o północy 31 października. Rada Bezpieczeństwa ONZ nie zdołała uzgodnić przyszłości misji: projekt rezolucji USA został zawetowany przez Federację Rosyjską — państwo-agresora — a alternatywny rosyjski tekst nie uzyskał wymaganych dziewięciu głosów.

Sekretarz Generalny ONZ António Guterres oświadczył, że zakończenie działalności MINURSO nie znosi niezbywalnego prawa narodu Sahary Zachodniej do samostanowienia. Organizacja będzie nadal wspierać poszukiwanie sprawiedliwego, trwałego i wzajemnie akceptowalnego rozwiązania politycznego za pośrednictwem osobistego wysłannika sekretarza generalnego Staffana de Mistury, informuje UN News.

Działalność misji

MINURSO działała od 1991 roku, między innymi monitorując zawieszenie broni i pomagając tworzyć warunki dla procesu politycznego. Guterres podziękował personelowi misji oraz jej specjalnemu przedstawicielowi w Saharze Zachodniej, Aleksandrowi Iwance, który kierował misją w szczególnie trudnym okresie po wznowieniu działań wojennych w 2020 roku.

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W ciągu 35 lat działalności zginęło 20 pracowników misji. W chwili wygaśnięcia mandatu siedziba główna MINURSO znajdowała się w Al-Ujunie. Misja miała dziewięć placówek terenowych — cztery na zachód i pięć na wschód od bermy — oraz biuro łącznikowe w Tindufie. Pracowało w niej około 200 pracowników cywilnych, obserwatorów wojskowych i oficerów sztabowych z ponad 35 krajów, a także jednostka zajmująca się działaniami przeciwminowymi.

Okres likwidacji

Po wygaśnięciu mandatu rozpoczął się okres likwidacji. Niewielka grupa podlegająca Departamentowi Wsparcia Operacyjnego ONZ będzie odpowiadać za zwrot mienia państw, które udostępniały kontyngenty, oraz utylizację sprzętu ONZ. Sekretarz generalny wezwał wszystkie strony do współpracy, aby proces ten przebiegł w sposób uporządkowany i jak najszybciej.

Guterres wyraził również zaniepokojenie sytuacją bezpieczeństwa na całym terytorium Sahary Zachodniej oraz ryzykiem eskalacji działań wojennych. Wezwał wszystkie zaangażowane strony do zachowania maksymalnej powściągliwości i powstrzymania się od kroków, które mogłyby zwiększyć napięcia lub podważyć stabilność regionalną.

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