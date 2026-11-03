Misja USA w Arabii Saudyjskiej wydała ostrzeżenie bezpieczeństwa dla obywateli USA w związku z działaniami zbrojnymi między jemeńskimi Huti a Arabią Saudyjską. Obywateli USA wezwano do uwzględnienia możliwych ataków na lotniska, zamknięcia przestrzeni powietrznej, odwołania lotów i zakłóceń w podróżach.

Ostrzeżenie dla pasażerów

W komunikacie misji wskazano, że Huti, których określiła ona jako wspieranych przez Iran, przeprowadzali ataki na cywilne lotniska i inne obiekty infrastruktury krytycznej Arabii Saudyjskiej. Według misji doprowadziło to do ofiar wśród ludności cywilnej i znacznych zakłóceń w podróżach.

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Amerykanów poproszono o zachowanie szczególnej ostrożności, jeśli zdecydują się skorzystać z lotnisk w kraju. Według oceny misji sytuacja może szybko się zaostrzyć i wykroczyć poza bezpośrednią strefę działań zbrojnych, stwarzając zagrożenia dla komercyjnego transportu lotniczego.

Działania zbrojne w Jemenie

Ostrzeżenie opublikowano w związku z eskalacją działań zbrojnych między Huti a koalicją kierowaną przez Arabię Saudyjską, która wspiera uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu. Arabia Saudyjska przewodzi koalicji wojskowej przeciwko Huti od marca 2015 roku, po tym jak ugrupowanie zajęło stolicę Jemenu, Sanę, oraz inne części kraju w 2014 roku, informuje Anadolu Agency.

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