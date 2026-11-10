Rada Miasta Adelaide w Australii cofnęła wcześniej przyjętą decyzję o zakazie reklam firm działających w sektorze ropy naftowej, węgla i gazu na obiektach należących do gminy. Za cofnięciem decyzji zagłosowało ośmiu radnych, przeciw było dwóch, podaje ABC News Australia.

Obawy dotyczące wyścigu kolarskiego

Pierwotna decyzja, przyjęta dwa tygodnie wcześniej, przewidywała, że od lipca 2027 roku firmom naftowym, węglowym i gazowym zostanie zakazane umieszczanie reklam w przestrzeniach publicznych należących do rady. Chodziło między innymi o przystanki autobusowe, banery i billboardy.

Decyzja wywołała krytykę, w tym ze strony rządu stanu Australia Południowa, ze względu na możliwy wpływ na Tour Down Under — największe wydarzenie kolarskie w Australii. Głównym sponsorem wyścigu jest firma gazowa Santos. Administracja rady poinformowała również o wątpliwościach dotyczących prawnej ważności zakazu oraz o praktycznych trudnościach z jego wdrożeniem.

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Badanie do maja 2027 roku

Jednocześnie rada poparła odrębną propozycję, aby polecić administracji zbadanie skutków ewentualnego ograniczenia reklamy paliw kopalnych i przedstawienie raportu do maja 2027 roku. Za tą decyzją zagłosowało sześciu radnych, przeciw było czterech.

Lord Mayor Adelaide Jane Lomax-Smith wyraziła obawę, że nowe badanie może stworzyć niepewność dla planowania Tour Down Under. Rada zwróciła się również do Lord Mayor z prośbą o wystąpienie do rządu stanowego w sprawie rosnących obaw społeczności dotyczących promowania węgla, ropy i gazu w obiektach publicznych oraz o zapytanie, jak umowy sponsorskie i partnerskie są rozpatrywane w kontekście strategii Australii Południowej dotyczącej zerowej emisji netto na lata 2024–2030.

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